Börsen Update
Börsen Update Europa - 14.07. - TecDAX schwach -1,68 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.905,59 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Brenntag +3,17 %, Mercedes-Benz Group +2,39 %, BASF +1,77 %
Flop-Werte: SAP -5,65 %, Scout24 -3,45 %, Siemens Healthineers -2,78 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.668,71 PKT und fällt um -0,48 %.
Top-Werte: Salzgitter +5,63 %, AIXTRON +4,27 %, Wacker Chemie +3,38 %
Flop-Werte: Fraport -4,13 %, Bechtle -3,74 %, IONOS Group -3,52 %
Der TecDAX steht aktuell (13:55:20) bei 3.789,90 PKT und fällt um -1,68 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,27 %, SMA Solar Technology +3,51 %, SUESS MicroTec +3,12 %
Flop-Werte: Evotec -10,05 %, SAP -5,65 %, Carl Zeiss Meditec -5,40 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:46:07) bei 6.230,45 PKT und fällt um -0,14 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +2,39 %, ASML Holding +2,06 %, BASF +1,77 %
Flop-Werte: SAP -5,65 %, Wolters Kluwer -3,27 %, Adyen Parts Sociales -3,16 %
Der ATX steht aktuell (13:55:19) bei 6.455,48 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,70 %, Verbund Akt.(A) +2,25 %, EVN +1,47 %
Flop-Werte: STRABAG -1,94 %, UNIQA Insurance Group -1,37 %, PORR -1,29 %
Der SMI steht aktuell (13:55:20) bei 14.221,70 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: ABB +2,49 %, UBS Group +1,05 %, Kuehne + Nagel International +0,86 %
Flop-Werte: Alcon -2,52 %, Logitech International -2,42 %, Partners Group Holding -1,28 %
Der CAC 40 steht aktuell (11:25:22) bei 8.300,18 PKT und fällt um -0,33 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +3,72 %, LEGRAND +1,66 %, Schneider Electric +1,64 %
Flop-Werte: Capgemini -4,22 %, Dassault Systemes -3,94 %, EssilorLuxottica -3,03 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (12:13:26) bei 3.141,80 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: ABB +2,49 %, SSAB Registered (A) +1,86 %, Alfa Laval +0,97 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -9,31 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,28 %, AstraZeneca -0,97 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.210,00 PKT und verliert bisher -1,11 %.
Top-Werte: Public Power +3,07 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,82 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,73 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -3,03 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,16 %, Jumbo -0,75 %
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