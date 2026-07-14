Thyssenkrupp-Tochter stoppt eigene Schifffahrt

Die eigene Schubschifffahrt habe man eingestellt. Mit Schubschifffahrt ist gemeint, dass ein Schiff schwimmende Behälter vor sich herschiebt, die keinen Motor haben. "Derzeit nutzen wir vorsorglich angemietete, externe Schiffe, die wegen ihres niedrigeren Tiefgangs auch bei den aktuellen Wasserständen eingesetzt werden können."

DUISBURG (dpa-AFX) - Als Folge niedriger Pegelstände hat die Stahltochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp ihre Produktion etwas reduziert. Das Unternehmen Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) teilte mit, dass die sich verschärfende Niedrigwassersituation Auswirkungen auf die Versorgung des Duisburger Werkes mit Rohstoffen habe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Kundenversorgung sei bislang nicht gefährdet, hieß es von TKSE. Die Anmietung externen Schiffraums habe die Logistik verteuert. "Unsere Hochofenproduktion haben wir aufgrund der leicht eingeschränkten Rohstoffversorgung vorsorglich etwas gedrosselt." Eine firmeneigene Task Force bewerte die weitere Entwicklung und die Folgen auf Versorgung und Produktion. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Die sommerliche Trockenheit hat dazu geführt, dass die Pegelstände gefallen sind. Eine Änderung ist vorerst nicht in Sicht, in den kommenden Tagen soll es weitgehend trocken bleiben. Der Rohstoffbedarf von TKSE ist groß: Täglich benötigt die Firma eigenen Angaben zufolge rund 50.000 Tonnen Rohstoffe, vor allem Eisenerz und Kohle./wdw/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 11,62 auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -6,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,24 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -14,24 %/+20,07 % bedeutet.



