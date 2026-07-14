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    Banken wollen Russland-Garantien von Linde zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankfurter Prozess im Streit um Garantiezahlung an RCA
    • Linde stoppte Projekt nach Krieg und zahlte nicht
    • Fünf Banken tragen zusammen 1,11 Mrd Euro Verlust
    Banken wollen Russland-Garantien von Linde zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem Frankfurter Landgericht hat ein erster Prozess um millionenschwere Zahlungen im Zusammenhang mit einem gescheiterten Gasprojekt in Russland begonnen. Die Deutsche Bank fordert vom Industriegaskonzern Linde rund 260 Millionen Euro, die als Garantieauszahlung an die Gazprom -Beteiligung RCA geflossen sind. Laut einem Bericht des "Handelsblatt" sind Klagen weiterer Garantiebanken gegen Linde in Höhe von gut 550 Millionen Euro in München anhängig.

    Hintergrund ist das geplatzte Großprojekt einer Gasverarbeitungsanlage bei St. Petersburg, das Linde und RCA gemeinsam umsetzen wollten. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges stoppte Linde das Projekt, um westliche Sanktionen nicht zu verletzen. Eine Vorauszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar zahlte der Konzern aber nicht zurück, sodass sich die Russen bei den Bürgschaftsbanken schadlos hielten und nach Prozessen in Russland entsprechende Beträge beschlagnahmten.

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    Fünf Bürgschaftsbanken betroffen

    Laut einer Aufstellung des "Handelsblatts" geht es insgesamt um 1,11 Milliarden Euro Verlust bei den fünf Bürgschaftsbanken Hypovereinsbank, BayernLB, Deutsche Bank, Commerzbank und LBBW.

    In der Verhandlung ließ die Vorsitzende Richterin die vorläufige Einschätzung erkennen, dass die Bank ihrer Ansicht nach nicht für das Risiko einstehen müsse. Ein Sprecher des Kreditinstituts begrüßte die Ausführungen, wollte sich darüber hinaus aber nicht weiter zu dem laufenden Verfahren äußern. Das Gericht vertagte sich nach der Anhörung auf den 20. Oktober. Gegen ein Urteil wäre Berufung möglich (Az. LG Frankfurt 2-12 O 29/25)./ceb/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 30,96 auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,98 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +3,49 %/+32,60 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die UniCredit-Übernahme der Commerzbank, Kursziele von rund 40–45 €, Teilverkäufe mit teils realisierten Gewinnen und die Frage nach dem optimalen Ausstiegszeitpunkt. Diskutiert werden technische Zonen (≈30/45 €), Trading‑Strategien (Inliner), Effizienzmaßnahmen des Vorstands, Bewertung und der zeitliche Ablauf weiterer Aktienkäufe durch UniCredit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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