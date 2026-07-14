Continental wird ein Reifen-Pure-Play

Continental (DE0005439004) treibt seinen Konzernumbau weiter voran: Mit dem Verkauf der Industriesparte ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds für 4 Mrd. Euro sowie möglichen erfolgsabhängigen Zahlungen von bis zu 250 Mio. Euro vollzieht der DAX-Konzern den letzten Schritt seiner strategischen Neuausrichtung. Nach der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio wird Continental künftig ausschließlich auf das margenträchtige Reifengeschäft setzen. Aus dem Verkauf erwartet das Unternehmen einen Zufluss von rund 3,1 Mrd. Euro, wovon etwa 2,5 Mrd. Euro über eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfließen sollen. ContiTech erzielte 2024 rund 6,4 Mrd. Euro Umsatz, litt jedoch unter einer niedrigen Marge – das ist mit dem Verkauf vom Tisch.

Beim Discount-Zertifikat von HSBC mit Cap bei 68 Euro (ISIN DE000HT9WGP9) errechnet sich beim Preis von 63,20 Euro der maximale Gewinn mit 4,80 Euro oder 16,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 auf oder oberhalb des Caps schließt. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Bonus-Strategie mit 30,6 Prozent Puffer (Dezember)

Wenn die Barriere des Capped-Bonus-Zertifikats der SG mit der ISIN DE000FD3P9B6 bei 50 Euro bis zum Bewertungstag 18.12.26 niemals berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonus- und Maximalbetrag von 75 Euro. Beim Kaufpreis von 71,50 Euro realisieren Anleger einen Gewinn von 3,50 Euro oder 10,1 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. Pricing: Das Zertifikat handelt aktuell mit ca. 0,5 Prozent Abgeld.

Einkommensstrategie mit 14 Prozent p.a. Kupon (März)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PM4SYL7 zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 14 Prozent p.a., was durch Einstieg unter pari einer effektiven Rendite von 16,2 Prozent entspricht, wenn die Aktie am 19.3.27 über dem Basispreis von 70 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 14 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 70 Euro; Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: An der Börse kommt die Fokussierung gut an: Während der europäische Automobilsektor 2026 deutlich unter Druck steht, hat sich die Continental-Aktie bislang positiv entwickelt. Entscheidend wird sein, ob das reine Reifengeschäft die Erwartungen der Anleger erfüllen kann. Wer sich defensiv positionieren will, wählt das passende Zertifikat nach Sicherheitsbedürfnis und Anlagehorizont.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Anlageprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de