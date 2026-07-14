Microsoft punktet weiter mit KI

Microsoft (ISIN US5949181045) hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen erneut die Erwartungen übertroffen und seine Führungsrolle im Cloud- und KI-Geschäft untermauert. Der Softwarekonzern steigerte den Umsatz in Q3 auf 82,9 Mrd. US-Dollar, während der Nettogewinn um 23 Prozent auf 31,8 Mrd. Dollar zulegte. Wachstumstreiber bleibt die Cloud-Sparte: Azure erzielte ein Umsatzplus von 40 Prozent, die gesamten Microsoft-Cloud-Erlöse stiegen um 29 Prozent. Besonders dynamisch entwickelt sich das KI-Geschäft, dessen annualisierte Erlöse inzwischen mehr als 37 Mrd. US-Dollar erreichen. Parallel investiert Microsoft weiter in den Ausbau seines KI-Ökosystems und unterstützt Unternehmenskunden mit einer neuen, 2,5 Mrd. US-Dollar schweren Initiative bei der KI-Einführung.

Der Discounter von Morgan Stanley (DE000MJ91QU4) erzielt bei einem Preis von 288,50 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von etwa 26,50 Euro oder 20,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 auf oder über dem Cap von 360 US-Dollar schließt. In jeden Szenario Barausgleich.

Discount-Strategie mit 16,7 Prozent Puffer (Dezember)

Defensivere Anleger wählen ein niedrigeres Cap: Das Produkt der SG mit der ISIN DE000FE0EQH1 und einem Cap bei 340 US-Dollar bietet 16,7 Prozent Puffer und verspricht bei einem Preis von 277,70 Euro und konstanten Wechselkursen eine Rendite von ca. 19,80 Euro oder 15 Prozent p.a., sollte die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps schließen. Alternativ physische Lieferung.

Bonus-Strategie mit 21,2 Prozent Puffer und 5 Prozent Abgeld (Dezember)

Beim Capped-Bonus-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000PG6JWZ3) gibt’s einem Puffer von 21,2 Prozent (Barriere 300 US-Dollar). Beim Preis von 315,20 Euro bringt das Zertifikat bei konstanten Wechselkursen maximal 34,80 Euro oder 26,5 Prozent p.a. ein (Bonuslevel und Cap 400 US-Dollar), sofern die Aktie bis zum 18.12.26 niemals die Barriere verletzt. Attraktives Abgeld von 5 Prozent!

ZertifikateReport-Fazit: An der Börse überwiegt derzeit die Zuversicht. Investoren setzen darauf, dass Microsoft seine Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und KI zunehmend in profitables Wachstum umwandeln kann. Wer fundamental von der Aktie überzeugt ist, aber bereits bei einer Seitwärtsbewegung profitieren will, kann sich mit Zertifikaten entsprechend positionieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Anlageprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de