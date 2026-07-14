Goldman Sachs verdient noch mehr als gedacht - Aktie legt zu
- Q2 Gewinnsprung auf rund 6,6 Milliarden US-Dollar
- Gesamterträge steigen 39% auf 20,3 Mrd Dollar
- Aktienhandel +70%, Gebühren über 50 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein boomender Handel mit Aktien und Anleihen hat der US-Investmentbank Goldman Sachs im zweiten Quartal einen überraschend hohen Gewinnsprung beschert. Mit gut 6,6 Milliarden US-Dollar verdiente das Geldhaus rund 78 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Dienstag in New York mitteilte. Dies lag vor allem an dem kräftigen Anstieg der Einnahmen auf breiter Front: Die gesamten Erträge der Bank wuchsen um 39 Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an: Die Goldman-Sachs-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel rund zwei Prozent an Wert. Analysten hatten sich bei Erträgen und Gewinn deutlich geringere Zuwächse ausgerechnet.
Tatsächlich sprangen die Erträge im Aktienhandel im Jahresvergleich um mehr als 70 Prozent in die Höhe, im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen betrug der Anstieg knapp ein Drittel. Die Gebühreneinnahmen der Investmentbank wuchsen um mehr als die Hälfte, und der Zinsüberschuss legte um ein Viertel zu./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie
Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 936,8 auf Tradegate (14. Juli 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 278,72 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 907,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.030,00USD was eine Bandbreite von -74,55 %/+9,23 % bedeutet.