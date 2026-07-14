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    Traction Uranium meldet den Erhalt der endgültigen Kennzahlen aus der über dem Uranprojekt Aurora absolvierten Flugvermessung

    Traction Uranium meldet den Erhalt der endgültigen Kennzahlen aus der über dem Uranprojekt Aurora absolvierten Flugvermessung
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Im Rahmen der Vermessung wurden 100 % der geplanten Abdeckung erreicht und hochauflösende radiometrische und magnetische Daten über mehr als 5.200 Linienkilometern erfasst

     

    16. Juli 2026 – Calgary, AB / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich, ein Update zur hochauflösenden radiometrischen und magnetischen Vermessung über dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan bereitzustellen. Die Vermessung wurde Ende Juni abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 2. Juli 2026), woraufhin die für den Flugbetrieb und die Vermessung zuständige Crew von Points North Landing (Saskatchewan) abgereist ist. Das Programm wurde von der Firma Special Projects Inc. („SPI“) unter der Leitung von Cosa Resources Corp. („Cosa“), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber von Aurora, durchgeführt.

     

    Im Rahmen des abgeschlossenen Programms konnte die geplante Vermessungsabdeckung zu 100 % erreicht werden und es wurden aufbereitete radiometrische und magnetische Daten auf 5.222,56 Linienkilometern erfasst. Alle 577 geplanten Vermessungslinien wurden im 50-Meter-Abstand abgeflogen, wobei die abgeflogenen Verbindungslinien einen Abstand von 500 Metern aufwiesen. Das Programm umfasste 14 Vermessungsflüge an neun Flugtagen, wobei nur zwei Vermessungslinien aufgrund geomagnetischer Aktivität erneut abgeflogen werden mussten. Es wurden keine Betriebsausfälle aufgrund von Logistik, Treibstoff, Ausrüstung oder Flugzeugwartung verzeichnet. Die Vermessungslinien wurden hauptsächlich in Nordwest-Südost-Richtung mit einem Azimut von durchschnittlich etwa 140 Grad abgeflogen.

     

    „Das Programm erzielte die vollständige Abdeckung des geplanten Vermessungsgebiets“, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. „Die engmaschigen radiometrischen und magnetischen Daten werden uns voraussichtlich einen soliden modernen Datensatz für die Bewertung von Aurora bieten. Unser Fokus liegt nun auf der Zusammenführung und Auswertung der endgültigen Vermessungsprodukte, um die spannendsten Gebiete für anschließende Explorationsarbeiten zu bestimmen und zu priorisieren.“

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