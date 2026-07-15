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    Seitwärtsstrategien

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    TKMS mit Etappensieg bei U-Boot-Großauftrag aus Kanada

    Der mögliche Milliardenauftrag aus Kanada stärkt die Wachstumsperspektiven. Zertifikate bieten attraktive Renditechancen bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

    TKMS (DE000TKMS001) hat einen wichtigen Etappensieg im Wettbewerb um einen der größten U-Boot-Aufträge der Welt erzielt. Die kanadische Regierung ernannte den Kieler Marineschiffbauer zum bevorzugten Bieter für die Lieferung von bis zu 12 U-Booten der Klasse 212CD. Zwar müssen die Vertragsverhandlungen bis Ende des Jahres erfolgreich abgeschlossen werden, zudem bleibt der südkoreanische Konkurrent Hanwha Ocean als Reserveoption im Rennen. Dennoch stärkt die Entscheidung die Marktposition von TKMS erheblich: Der aktuelle Auftragsbestand könnte sich um mehr als 50 Prozent erhöhen. Die ersten U-Boote sollen bereits ab 2033 ausgeliefert werden. Das Projekt ist Teil einer langfristigen sicherheits- und industriepolitischen Partnerschaft zwischen Kanada, Deutschland und Norwegen und belegt die Nachfrage nach moderner Marinetechnik im NATO-Verbund. 

    Discount-Strategie mit 13,6 Prozent Puffer (September)

    Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PM30DM4 bietet bei einem Kaufpreis von 73,50 Euro einen Puffer von 13,6 Prozent und einen maximalen Gewinn von 6,50 Euro oder 56,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 über dem Cap von 80 Euro notiert. Andernfalls Aktienlieferung. 

    Discount-Strategie mit 17,6 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das baugleiche Produkt mit Bewertungstag 18.12.2026 gibt’s ebenfalls bei BNP Paribas unter der ISIN DE000PM3NJ41. Beim Preis von 70,25 Euro bietet es einen Puffer von 17,6 Prozent und eine Renditechance von 9,75 Euro oder 35,2 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 18.12.26 unterhalb des Caps von 80 Euro schließen, erfolgt auch bei diesem Produkt eine Aktienlieferung. 

    Einkommensstrategie mit 17,2 Prozent Kupon p.a. (Juni) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU7XWD5) zahlt einen festen Zinssatz von 17,2 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 20,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 80 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 12 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 80 Euro; Bruchteile im Barausgleich). 

    ZertifikateReport-Fazit: Für TKMS würde der Zuschlag die starke Auftragslage weiter festigen und die Wachstumsstory des erst seit vergangenem Jahr eigenständigen Marinekonzerns untermauern. Wer die Aktie mit einer defensiven Ausrichtung ins Depot aufnehmen will, kann mit Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen erzielen und moderate Durststrecken im Aktienkurs dank der Sicherheitspuffer durchstehen. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TKMS-Aktien oder von Anlageprodukten auf TKMS-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien TKMS mit Etappensieg bei U-Boot-Großauftrag aus Kanada Für TKMS wäre der Zuschlag für die kanadischen U-Boote ein Meilenstein - wer die Aktie mit einer defensiven Ausrichtung ins Depot aufnehmen will, kann mit Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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