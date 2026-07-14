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    BVB-Sportchef Ricken

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    Vereine mehr in der Pflicht als Klopp

    Für Sie zusammengefasst
    • Vereine müssen Spieler gezielt für WM-Einsätze formen
    • Klopp bringt Autorität Erfahrung Aufbruch und Wucht
    • Klopp allein ist kein Allheilmittel für den Fußball
    BVB-Sportchef Ricken - Vereine mehr in der Pflicht als Klopp
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der frühere Nationalspieler Lars Ricken sieht nach der erneut verkorksten Weltmeisterschaft besonders die Bundesliga-Vereine in der Pflicht. Jürgen Klopp als wahrscheinlich künftiger Bundestrainer sei zwar das "Rundum-Problemlöser-Paket", doch könne er alleine nicht Heilsbringer des deutschen Fußballs sein, sagte der Sportchef von Borussia Dortmund am Rande des BVB-Trainingsauftakts.

    "Der Nationaltrainer ist dafür verantwortlich, dass die Spieler, die er zur Verfügung hat, das maximale Ergebnis rausholen", führte Ricken aus. "Für die Ausbildung der Spieler kann der DFB natürlich gewisse Leitplanken vorgeben. Aber letztendlich sind wir als Vereine dafür verantwortlich und in der Pflicht, die Spieler so auszubilden, dass sie auch bei einer Weltmeisterschaft den Unterschied machen."

    Ricken: Kann Diskussion über Qualität der Spieler verstehen

    Auch der Vize-Weltmeister von 2002 war angesichts des deutschen Ausscheidens bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay erschüttert. "Das Abschneiden unserer Nationalmannschaft ist alles andere als zufriedenstellend. Ich war selber beim Spiel gegen die Elfenbeinküste. Wenn wir da verloren hätten, wäre es jetzt auch nicht unverdient gewesen", sagte Ricken weiter.

    Nach dem 7:1 gegen Curaçao zum Auftakt hatte die DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste glücklich 2:1 gewonnen und danach im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador 1:2 und in der ersten K.o.-Runde gegen Paraguay im Elfmeterschießen verloren. "Ich kann schon auch die Diskussion über die Qualität der Spieler nachvollziehen", meinte Ricken. "Du solltest als Deutschland, egal wer dann da auf dem Platz steht, gegen Ecuador und Paraguay gewinnen."

    Der bisherige Bundestrainer Julian Nagelsmann war nach dem erneuten WM-Fiasko zurückgetreten. Nachfolger soll der frühere Dortmunder Trainer Klopp werden. "Was bringt er mit? Autorität, Erfahrung, natürlich auch Aufbruchstimmung und Wucht, auch eine gewisse Klarheit", sagte Ricken. "Das wird uns, glaube ich, extrem guttun. Das bekommen wir alles, aber damit bekommen wir noch keinen Sieg. Wir stehen da mehr in der Pflicht als der Bundestrainer."/lap/DP/mis

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    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 335,05 Mio..

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