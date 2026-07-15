Apple-Aktie heiß gelaufen – jetzt lieber verkaufen?

Mit einem Kursziel von 250 US-Dollar signalisiert KeyBanc einen möglichen Kursrückgang von 22,7 Prozent gegenüber dem Allzeithoch.

Die Apple-Aktie hat erst Montag ein neues Allzeithoch erreicht von 323,45 US-Dollar. Doch jetzt schlägt die US-Investmentbank KeyBanc einen deutlich vorsichtigeren Ton an. Die Analysten stuften den iPhone-Konzern von "Sector Weight" auf "Underweight" herab und sehen erhebliches Rückschlagpotenzial für den Technologieriesen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Höhere iPhone-Preise könnten Nachfrage deutlich bremsen

Im Mittelpunkt der Sorgen steht die Preisentwicklung bei Apples Geräten. Nach Einschätzung von KeyBanc dürften steigende Verkaufspreise die Nachfrage nach neuen iPhones zunehmend belasten.

Analyst John Vinh erwartet eine Kombination aus langsameren Produktionszahlen, schwächeren Upgrade-Raten in den USA sowie strukturellen Veränderungen bei der Finanzierung neuer Smartphones durch Mobilfunkanbieter.

Mobilfunkanbieter könnten Subventionen zurückfahren

Ein wesentlicher Belastungsfaktor könnte künftig von den großen US-Telekommunikationsunternehmen ausgehen. Laut KeyBanc haben alle drei führenden Mobilfunkanbieter bereits öffentlich angekündigt, ihre Strategie bei Gerätesubventionen anzupassen.

Sollten die Preise für iPhones weiter steigen, könnten die Netzbetreiber ihre Zuschüsse für neue Geräte schrittweise reduzieren. Für Verbraucher würde dies höhere Eigenkosten bedeuten, wodurch viele Kunden ihre Smartphones länger nutzen und den Kauf neuer Modelle hinauszögern könnten.

Langsameres Nutzerwachstum könnte Services-Geschäft belasten

Ein verlangsamtes Wachstum der verkauften Geräte könnte sich auch negativ auf Apples hochprofitable Services-Sparte auswirken. Je langsamer die installierte Nutzerbasis wächst, desto schwieriger dürfte es für Apple werden, die Einnahmen aus Diensten wie Abonnements, Cloud-Angeboten und digitalen Services in bisherigem Tempo auszubauen.

KeyBanc rechnet deshalb damit, dass das Umsatzwachstum im Servicegeschäft bis Ende 2027 auf sieben Prozent zurückfallen könnte. Der Marktkonsens geht derzeit dagegen von einem Wachstum von etwa zwölf Prozent aus.

KeyBanc stellt sich gegen den breiten Analystenkonsens

Mit seiner Verkaufsempfehlung nimmt KeyBanc derzeit eine klare Außenseiterrolle ein. Von insgesamt 48 Analysten, die Apple beobachten, vergeben laut LSEG-Daten lediglich zwei ein negatives Anlageurteil.

Laut Tipranks.com hat der Analyst John Vinh eine Erfolgsquote von 64 Prozent und eine durchschnittliche Rendite von 32,50 Prozent. Damit gehört der Analyst zu den 100 besten der über 12.300 erfassten Wall-Street-Analysten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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