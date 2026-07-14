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    Weltmetropolen im Check

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    Das günstigste iPhone? Tokio! Die teuersten Nebenkosten? Berlin!

    Zürich bleibt Spitzenreiter, doch Tokio überrascht: Eine neue Deutsche-Bank-Studie zeigt, wie sich die globale Preislandkarte in nur einem Jahrzehnt völlig neu sortiert hat.

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    Weltmetropolen im Check - Das günstigste iPhone? Tokio! Die teuersten Nebenkosten? Berlin!
    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Zürich und Genf bleiben die teuersten Städte der Welt, doch der eigentliche Paukenschlag der neuen Studie von Deutsche Bank Research Institute zu globalen Lebenshaltungskosten kommt aus Tokio: Die japanische Hauptstadt ist inzwischen eine der günstigsten Metropolen unter den großen Industrienationen. Das geht aus der zehnten Ausgabe von "Mapping the World's Prices" hervor, für die die Bank Preise in 69 Städten auf sechs Kontinenten verglichen hat.

    Der Grund für Tokios Kostenrutsch liegt vor allem am schwachen Yen. Seit 2012 hat die japanische Währung gegenüber dem US-Dollar rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, während die Inflation im Land vergleichsweise moderat blieb. Die Folge: Ein Abendessen für zwei Personen kostet in Tokio inzwischen nur noch etwa ein Drittel dessen, was in Zürich oder New York fällig wird, und ist sogar günstiger als in Warschau oder Prag.

    Auch beim iPhone-Kauf liegt Japan inzwischen unter den Top-Adressen für Schnäppchenjäger. Die Analysten sehen darin sogar eine Chance: "Japan steht demografisch mit dem Rücken zur Wand", heißt es in der Studie, was das Land unter Druck setze, stärker auf Automatisierung und künstliche Intelligenz zu setzen, was wiederum langfristig zu höheren Löhnen und Preisen führen könnte.

    Am anderen Ende der Skala hat sich Tel Aviv innerhalb weniger Jahre zu einer der teuersten Städte überhaupt entwickelt. Ein starker Schekel, boomende Tech- und Rüstungsindustrie sowie regionale Lieferengpässe infolge der Konflikte im Nahen Osten trieben die Preise in fast allen Kategorien nach oben. Für ein Fastfood-Menü zahlen Verbraucher dort inzwischen weltweit am meisten, auch Sprit und Nebenkosten gehören zu den teuersten überhaupt.

    Auffällig ist zudem, wie sich Mittelosteuropa den westeuropäischen Preisniveaus annähert. In Prag, Warschau und Budapest sind Gehälter binnen zehn Jahren regelrecht explodiert, während gleichzeitig Immobilienpreise in Budapest sich sogar mehr als verdreifacht haben. Ein Wochenendtrip in die einstigen Billigdestinationen ist damit vielerorts kaum noch günstiger als eine Städtereise nach Westeuropa.

    Auch Berlin taucht in der Studie mehrfach auf, allerdings mit einem eher unrühmlichen Rekord: Bei den Nebenkosten liegt die deutsche Hauptstadt weltweit ganz vorne, teurer als selbst Tel Aviv oder Oslo. Die Analysten führen das auf die Nachwehen der Energiekrise und den Abschied von russischem Gas sowie der Atomkraft zurück. Bei der Lebensqualität ist Berlin dagegen zuletzt zurückgefallen und schafft es nicht mehr unter die besten 25 Städte weltweit, gebremst von steigenden Wohnkosten und einem im internationalen Vergleich nur mittelmäßigen Immobilienpreis-Einkommens-Verhältnis.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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