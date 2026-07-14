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    Börse, Baby!

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    8 Prozent Dividende – diese Aktie ist wieder auf dem Weg nach oben!

    Acht Prozent Dividendenrendite und jeden Monat Geld aufs Konto: Die Aktie von True North Commercial REIT klingt zunächst wie der Traum vieler Einkommensinvestoren.

    Börse, Baby! - 8 Prozent Dividende – diese Aktie ist wieder auf dem Weg nach oben!
    Foto: pixabay

    Auf den ersten Blick ein wahres Schnäppchen: Die kanadische Immobilienaktie True North Commercial. Was auf den zweiten Blick aber ins Auge fällt: der massive Kursverlust der Aktie. Von ihrem Allzeithoch sind die Anteilsscheine mittlerweile um rund 80 Prozent entfernt. Ein Warnzeichen?

    Tatsächlich sind die Papiere unglaublich abgestürzt, weil das Hauptgeschäft des Unternehmens schlagartig weggebrochen ist: Gewerbeimmobilien. Zur Zeit von Corona weniger gefragt, spiegelte die gesunkene Nachfrage sich schlagartig auch im Aktienkurs wider. Erst seit März dieses Jahres scheint die Aktie ihren Boden gefunden zu haben. 

    Was die Anleger von True North Commercial aber auch hart getroffen hat, war die zwischenzeitliche Aussetzung der Dividenden für einen zeitraum von 16 Monaten. 

    Warum die Aktie derzeit aber massiv unterbewertet ist, zeigt Ingo Kolf im exklusiven Dividendenradar bei Börse, Baby!

    Denn viele Anzeichen sprechen für einen nachhaltigen Turnaround.

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    Wir erklären, warum der Bürovermieter heute nur noch einen Bruchteil seines tatsächlichen Immobilienwertes kostet. Ist die Aktie eine brandgefährliche Value-Trap oder die Value-Chance des Jahres?

    Jetzt reinhören, bevor das Finanzamt zuschlägt!

    "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Die True North Commercial REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,65CAD auf Toronto (13. Juli 2026, 21:53 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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