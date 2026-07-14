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    Israel und Libanon reden in Rom miteinander

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue direkte Gespräche Israel Libanon in Rom
    • Umsetzung Rahmenabkommen zur Waffenruhe geplant
    • Hisbollah nicht beteiligt Forderung nach Entwaffnung
    Israel und Libanon reden in Rom miteinander
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ROM (dpa-AFX) - In Rom haben neue direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon begonnen. Die Unterhändler der zwei Nachbarländer kamen in der italienischen Hauptstadt auf dem Gelände der US-Botschaft zusammen. Beide Länder hatten sich Ende Juni unter Vermittlung der USA auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein endgültiges Friedensabkommen ebnen soll. Die Gespräche in Rom sollen zwei Tage dauern.

    Bei den Gesprächen geht es vor allem um eine Festigung und eine Umsetzung des Rahmenabkommens zur Waffenruhe. Die libanesische Regierung selbst ist keine Kriegspartei im Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah. Die Hisbollah wiederum ist nicht an den Gesprächen beteiligt. Israel und der Libanon unterhalten offiziell auch keine diplomatischen Beziehungen miteinander.

    Teil der Rahmenvereinbarung ist ein schrittweiser Rückzug der israelischen Armee aus dem Süden des Libanon. Das libanesische Militär soll dabei zunächst die Kontrolle über zwei kleine Gebiete von Israel übernehmen. Die Hisbollah soll in dem Gebiet keine Präsenz mehr haben.

    Israel fordert jedoch als Bedingung eine Entwaffnung der Hisbollah. Die Schiitenmiliz hat diese mehrfach abgelehnt und fordert zunächst einen kompletten israelischen Abzug.

    Fronten zwischen beiden Seiten verhärtet

    Trotz einer Waffenruhe gibt es weiterhin Kämpfe im Südlibanon. Das israelische Militär ist dort stationiert und greift auch weiter aus der Luft an. Sowohl die Hisbollah als auch die libanesische Regierung bezeichnen eine von Israel einseitig verfügte "Sicherheitszone" als völkerrechtswidrige Besetzung. Das Gebiet umfasst rund 620 Quadratkilometer. Dies entspricht einem Anteil von etwa sechs Prozent der Fläche des Landes.

    Italiens Außenminister Antonio Tajani wertete die Entscheidung für Rom als Ort der Gespräche als Beweis dafür, dass sein Land im Nahen Osten eine "führende Rolle" Rolle spiele. Italien sei auch zu weiterer Unterstützung bereit./cs/DP/mis





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