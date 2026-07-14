🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wadephul

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordflanke der Nato stärker schützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stärkere Abschreckung und Verteidigung an Nordflanke
    • Russlands Militärpräsenz in der Arktis als Bedrohung
    • Norwegen als Frühwarnradar und NATO Luftzentrum in Bodø
    Wadephul - Nordflanke der Nato stärker schützen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BODØ (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ruft angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen durch Russland zu stärkeren Abschreckungs- und Verteidigungsbemühungen an der Nordflanke der Nato auf. "Russland baut seine militärische Präsenz auch hier in der Arktis weiter aus und versucht, seinen Einfluss in der Region zu sichern", warnte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem norwegischen Kollegen Espen Barth Eide in der Stadt Bodø nördlich des Polarkreises.

    Russland besitze im sogenannten Hohen Norden und der Arktis "Fähigkeiten, die wir ernst nehmen müssen, auch mit Blick auf unsere Sicherheit in Zentraleuropa", sagte Wadephul. Norwegen komme hier als "Frühwarnsonar und -radar der Nato im Nordatlantik" eine Schlüsselrolle zu. In der Region verlaufe "die Hauptschlagader unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes" - mit Unterseekabeln und Infrastruktur sowie See- und Luftwegen, die für die Versorgung Deutschlands und Europas essenziell seien.

    Deshalb müsse der hohe Norden "ein Raum der Stabilität und der Zusammenarbeit bleiben", forderte der Bundesaußenminister. Auch China verstärkt demnach sein Engagement in der Arktis und ist etwa mit Investitionen in strategische Infrastruktur oder Forschungsaktivitäten präsent.

    Integriertes Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte

    Wadephul und Eide besuchten das Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte in Reitan östlich von Bodø. In dem integrierten Führungskommando tief in einem Berg planen, koordinieren und führen etwa 300 Menschen eng verzahnt mit zivilen Behörden wie Polizei, Hilfsdiensten oder Wetterdienst militärische Operationen sowie nationale oder multinationale Militärübungen etwa der Nato. Im Lagezentrum werden die zunehmenden militärischen Aktivitäten Russlands mit Flugzeugen oder U-Booten in der Arktis oder im Nordmeer per Satellit, Radarsystemen oder Überwachungsflugzeugen überwacht.

    Im Schnellboot zum Arktisforschungsinstitut

    In einem Schnellboot fuhren beide Minister zum Arktisforschungsinstitut der Universität Nord in Bodø. Es gilt als eines der wichtigsten norwegischen Kompetenzzentren für Fragen rund um die Arktis und den hohen Norden. Das 2007 gegründete Institut beschäftigt sich mit geopolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Region und arbeitet eng mit Unternehmen und Institutionen des öffentlichen Sektors zusammen.

    Gemeinsam wollten beide Politiker auch das Nato-Luftoperationszentrum in Bodø besuchen, das im Oktober in Ergänzung zu bestehenden Zentren in Deutschland und Spanien eröffnet wurde. Das Zentrum soll angesichts der Bedrohungen durch Moskau die Präsenz des Verteidigungsbündnisses in der Region verstärken. Es dient der Planung und Koordinierung von Luftoperationen vor allem in der Arktis und im Nordatlantik./bk/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wadephul Nordflanke der Nato stärker schützen Außenminister Johann Wadephul ruft angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen durch Russland zu stärkeren Abschreckungs- und Verteidigungsbemühungen an der Nordflanke der Nato auf. "Russland baut seine militärische Präsenz auch hier in der Arktis …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     