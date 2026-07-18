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    Die Schnee-Spur wird heiß

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    Vom Bananenschiff zur Wall Street: Der irre Kokain-Fall

    13 Tonnen Kokain in einer Bananenladung. Dann führen Ermittlungen zu Offshore-Konten, Kryptowährungen, Dubai-Immobilien und einer KI-SPAC. Ein Fall, der zeigt, wie tief Geldwäsche heute reichen kann.

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    Die Schnee-Spur wird heiß - Vom Bananenschiff zur Wall Street: Der irre Kokain-Fall
    Foto: ChatGPT

    Ein spektakulärer Kokainfund in Spanien entwickelt sich zu einem internationalen Finanzskandal. Im Herbst 2024 fand die spanische Polizei im Hafen von Algeciras 13 Tonnen Kokain in einer Ladung Bananen aus Lateinamerika. Es war damals der größte Drogenfund in der Geschichte des Landes.

    Die Ermittlungen führten laut Bloomberg zu einem mutmaßlichen Geldwäsche-Netzwerk mit Verbindungen nach Kalifornien, Irland, Panama, Dubai sowie São Tomé und Príncipe. Auch Gründer einer Special Purpose Acquisition Company aus Newport Beach geraten in den Blick. Diese hatte erst im vergangenen Jahr rund 200 Millionen US-Dollar bei Investoren eingesammelt.

    Im Zentrum steht laut Ermittlern der mutmaßliche Drogenboss Ignacio Torán. Er soll über Holdinggesellschaften, Offshore-Konten, Kryptowährungen und Luxusimmobilien Vermögen verschoben haben. Eine besonders brisante Rolle spielt Óscar Sánchez. Er leitete zum Zeitpunkt der Razzia die Geldwäscheeinheit der spanischen Nationalpolizei. Sánchez soll seine Position genutzt haben, um Drogenhändlern zu helfen. Spanische Medien berichteten, Ermittler hätten in seiner Wohnung 20 Millionen Euro in den Wänden gefunden.

    Torán und Sánchez sitzen in Spanien in Untersuchungshaft. Laut Bloomberg wurde bislang gegen keinen der Verdächtigen Anklage erhoben.

    Die Ermittler nennen auch Francisco de Borbón, einen entfernten Cousin des spanischen Königs Felipe, sowie den amerikanischen Investor Ketan Seth. Beide sollen geschäftsführende Gesellschafter der kalifornischen Firma Alpha Trading gewesen sein. Diese Firma soll Drogengeld aus Offshore-Konten bei einer Bank in Panama weitergeleitet haben.

    Seth und De Borbón gründeten später Blue Acquisition Corporation. Die Special Purpose Acquisition Company setzte auf Rechenzentren und künstliche Intelligenz. Sie sammelte im Juni rund 200 Millionen US-Dollar ein. Bloomberg betont, dass Blue in den Ermittlungsunterlagen nicht namentlich genannt und auch nicht eines Fehlverhaltens beschuldigt wird. Seth ist inzwischen aus dem Unternehmen ausgeschieden.

    Matt Tuttle von Tuttle Capital Management sieht den Fall als Warnsignal für den aktuellen Hype um künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Man müsse heute offenbar nur diese Begriffe nennen, damit alle mitmachen wollten, sagte er Bloomberg. In der Welt der Special Purpose Acquisition Companies habe er schon vieles gesehen, aber so etwas sei für ihn neu.

    Der Fall reicht weit über die Razzia in Algeciras hinaus. Bereits 2021 waren 1,6 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Beide Lieferungen kamen laut Behörden aus Südamerika und waren unter Obstimporten versteckt. Ihr gemeinsamer Marktwert lag bei mehr als 350 Millionen Euro.

    Später fanden Ermittler Hinweise darauf, dass zwischen 2020 und 2024 weitere 58 Tonnen Kokain nach Spanien geschmuggelt wurden. Gabriel Feltran von Sciences Po in Paris schätzt den Verkaufswert auf 3,5 Milliarden US-Dollar.

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    Auch Kryptowährungen spielten laut Ermittlern eine Rolle. Die Gruppe soll Bitcoin, Tether und den VXL-Dollar genutzt haben. Beschlagnahmt wurden keine digitalen Vermögenswerte. Die Ermittler schätzen jedoch, dass Torán zum Zeitpunkt seiner Festnahme Bitcoin im Wert von mindestens zehn Millionen Euro hielt.

    Ein irisches Unternehmen namens ET Fintech Europe soll laut Ermittlern ebenfalls Teil des Netzwerks gewesen sein. Geschäftsführerin Alina Burnard wies die Vorwürfe zurück. Sie erklärte, die spanischen Vorwürfe stellten Zweck und Aktivitäten des Unternehmens wesentlich falsch dar.

    Eine zentrale Rolle sollen zudem angebliche Banken in São Tomé und ein Treuhandkonto bei der Atlas Bank in Panama gespielt haben. Als Verwahrstelle soll Alpha Trading fungiert haben. Die Ermittler sprechen von einem Konstrukt, das die Herkunft der Gelder und die Identität der wirtschaftlich Berechtigten verschleiern sollte.

    Der Fall zeigt, wie moderne Geldwäsche funktionieren kann. Kokainhandel, Offshore-Strukturen, Kryptowährungen, Immobilien, Finanzprofis und der Boom um künstliche Intelligenz greifen hier laut Ermittlern ineinander. Gerade diese Verbindung macht den Fall so brisant.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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