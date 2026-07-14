Workday (A) Aktie heute unter Druck - Kurs gibt deutlich nach am 14.07.2026

Die Workday (A) Aktie notiert aktuell bei 114,88€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,21 % nachgegeben, was einem Verlust von -11,65 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,95 %, geht es heute bei der Workday (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Workday (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,60 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um -6,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,78 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,92 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,00 % geändert.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,25 % 1 Monat +10,78 % 3 Monate +23,60 % 1 Jahr -33,87 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 14.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 201 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,30 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,71 %. SAP notiert im Minus, mit -5,87 %. ServiceNow verliert -8,06 %

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.