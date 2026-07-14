BVB-Boss Ricken gibt Schlotterbeck-Update
- Borussia Dortmund erwartet Schlotterbeck erst im Herbst
- Schwere Sprunggelenksverletzung bei der WM erlitten
- Emre Can wartet länger nach Kreuzbandriss auf Comeback
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund rechnet erst im Herbst wieder mit dem verletzten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. "Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ob das dann vor oder nach der ersten Länderspielpause wieder ist, werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Rande des Vorbereitungsstarts des Fußball-Bundesligisten.
Schlotterbeck hatte sich bei der WM eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. Die erste Länderspielpause der neuen Saison gibt es Ende September. BVB-Kapitän Emre Can muss nach seinem Kreuzbandriss noch länger auf ein Comeback warten./lap/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 3,05 auf Tradegate (14. Juli 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,71 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,47 %/+64,47 % bedeutet.
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Zumindest wird er nicht gleich als Jahrhunderttalent gehypt!
Läuft also auf ca. 30 Millionen hinaus.
Messi bekommt für seinen Tritt keine Rote Karte, nicht mal ne gelbe....Das Tor von Ägypten wird aberkannt, Fouls und Handspiele der Argentinier nicht gepfiffen...
Soll Messi unbedingt noch mal Weltmeister werden, oder ist es eine Anordnung von Infantino?
Aber vielleicht sehe ich das Ganze auch falsch...