BVB startet ohne konkretes Ziel - Ricken erwartet Transfers

"Ich spüre bei allen eine große Vorfreude. Es waren für alle sieben, acht Wochen Pause. Daran sollte man sich nicht gewöhnen. Das werden sie nicht mehr haben. Endlich geht's los", mahnte BVB-Sportchef Lars Ricken und kündigte an: "Natürlich wollen wir jetzt auch den nächsten Schritt machen" - ohne "direkt die Meisterschaft auszurufen".

DORTMUND (dpa-AFX) - Ambitioniert, aber unfertig: Borussia Dortmund ist mit noch einigen Fragezeichen in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Aufgefüllt mit U19-Spielern und noch ohne etliche WM-Fahrer oder verletzte Leistungsträger bat Fußballtrainer Niko Kovac am Dienstag bei 30 Grad nach zwei Tagen Leistungsdiagnostik zur ersten Einheit nach der WM-bedingten langen Pause.

Ricken ein Freund von "beweglichen Zielen"



Was das konkret bedeutet, konnte oder wollte der gerade 50 Jahre alt gewordene Geschäftsführer nicht verraten. "Ich bin ein Freund von beweglichen Zielen. Wir haben heute das erste Training und es sind auch beileibe noch nicht alle da", merkte Ricken an. "Die Ziele werden wir mit der Mannschaft zusammen besprechen."

Zuvor hatte sich bereits BVB-Boss Carsten Cramer bemüht, einerseits so ambitioniert wie möglich und dabei wenig konkret zu sein. "Immer, immer, immer, immer besser zu werden. Wir haben gesehen, was wir können, sicherlich aber auch noch nicht alle unsere Potenziale gehoben, das sehen wir ganz selbstkritisch", hatte Cramer im "Kicker" gesagt: "Also gehen wir die Saison an, ohne schon einen Tabellenplatz auszugeben."

Adeyemi-Wechsel könnte andere Transfers beschleunigen



Das Problem für alle Beteiligten ist der unfertige Kader. Der neue Sportdirektor Ole Book hatte gehofft, zum Trainingsauftakt noch zwei gestandene Offensivakteure präsentieren zu können. Bisher wurden für zusammen rund elf Millionen Euro die Perspektivspieler Kaua Prates (18) aus Brasilien und Justin Lerma (18) aus Ecuador sowie für knapp 20 Millionen Euro Innenverteidiger Joane Gadou (19) von RB Salzburg verpflichtet. "Wir nehmen uns die Zeit, um am Ende die Spieler zu verpflichten, die uns dann auch verbessern", sagte Ricken dazu.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Dortmunder am ebenfalls erst 18 Jahre alten Konstantinos Karetsas von KRC Genk in Belgien dran. Das Offensivtalent könnte Julian Brandt ersetzen, der noch keinen neuen Verein gefunden hat. Womöglich würde die Finalisierung des angestrebten Verkaufs von Karim Adeyemi zum FC Barcelona die Transferaktivitäten des BVB beschleunigen. Adeyemi, der ebenso wie Kjell Wätjen (zum FC Midtylland) schon nicht mehr zum Trainingsauftakt kommen musste, soll den Dortmundern gut 20 Millionen Euro plus Boni einbringen.

Ricken will "Kader, der besser und stärker ist"



Über die Abgänge Brandt, Niklas Süle und Adeyemi sagte Ricken, dass sie in der letzten Saison "am Ende dann auch nicht mehr die Unterschiedsspieler" waren. Der Druck liegt nun bei Book, neue Unterschiedsspieler zu finden. "Wir wollen ein, zwei, drei wirklich gute Transfers machen. Wir wollen aber die richtigen Transfers machen. Und nicht irgendwelche Transfers, wo wir mal kurzfristig Applaus kriegen und im November haben wir auf einmal das Problem: Waren das wirklich die richtigen?", befand Ricken. "Ich bin überzeugt davon, dass uns das bis zum Ende der Transferperiode gelingen wird, einen Kader zu haben, der besser und stärker ist als letzte Saison."

Gleichzeitig gab es auch eine Ricken-Ansage an die in der vergangenen Saison verpflichteten Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka und Fábio Silva und eine klare Forderung: "Ich glaube, die werden besser und das ist auch unsere Erwartung, dass die auch den nächsten Schritt machen."

Trainer Kovac steht vor der bei einem Spitzenclub normalen Herausforderung, die Leistungsträger nach der WM zu unterschiedlichen Zeitpunkten integrieren zu müssen. Die deutschen Nationalspieler sollen bis auf den schwer am Sprunggelenk verletzten Nico Schlotterbeck zur Asienreise (26. Juli bis 2. August) wieder einsteigen. Die gerade erst mit der Schweiz und Norwegen ausgeschiedenen Gregor Kobel und Julian Ryerson stoßen danach dazu.

Schlotterbeck-Comeback frühestens im Herbst



Wann Schlotterbeck wieder fit ist, ist noch unklar. "Das wird noch ein paar Wochen dauern. Das muss man ehrlicherweise sagen", meinte Ricken. Ob es vor oder nach der ersten Länderspielpause passieren werde, hänge vom Heilungsverlauf ab. Das wäre dann frühestens im September und womöglich erst im Oktober. Bei Kapitän Emre Can wird es nach dessen Kreuzbandriss noch länger dauern.

Neben den offenen Fragen zum Kader dürfte die Dortmunder auch die Zukunft von Kovac und BVB-Boss Cramer beschäftigen. Bei beiden läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus. Bei beiden läuft aktuell wohl alles in Richtung einer Verlängerung. "Da wächst wirklich ein tolles Team zusammen", sagte Ricken im Hinblick auf Cramer, Kovac und Sportdirektor Book. "Das ist eine Gemeinschaft."/lap/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 3,05 auf Tradegate (14. Juli 2026, 14:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 336,71 Mio.. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +64,47 %/+64,47 % bedeutet.





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