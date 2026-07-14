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    Mit der Beauftragung eines Bohrunternehmens startet Four Nines Gold auf dem Hayden Hill-Projekt erste moderne Bohrkampagne seit fast drei Jahrzehnten

    Mit der Beauftragung eines Bohrunternehmens startet Four Nines Gold auf dem Hayden Hill-Projekt erste moderne Bohrkampagne seit fast drei Jahrzehnten
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Das vollständig finanzierte Phase-1-Programm wird strukturelle Goldziele mit hoher Priorität untersuchen. Die Ziele wurden durch moderne 3D-geologische Modellierung und die Neuinterpretation eines historischen kalifornischen Goldsystems ermittelt.

     

    Vancouver, British Columbia / 14. Juli 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) („Four Nines“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag über Bohrdienstleistungen mit LSG Drilling LLC, einem in Kalifornien lizenzierten Auftragnehmer, unterzeichnet hat. Damit beginnt die operative Umsetzung des vollständig finanzierten ersten Bohrprogramms des Unternehmens auf dem Goldprojekt Hayden Hill im Lassen County, Kalifornien. Die Mobilisierung soll unverzüglich beginnen, wobei der Beginn der Bohrarbeiten für den 17. Juli 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum vorgesehen ist.

     

    Dieses Phase-1-Programm umfasst Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 5.000 Fuß von 10 vollständig genehmigten Bohrstandorten aus und zielt auf hochgradige Goldmineralisierungen ab, die durch fortschrittliche 3D-Modellierung und strukturelle Neuinterpretation historischer Daten identifiziert wurden. In der Investorenpräsentation des Unternehmens vom Juli 2026 wurde erläutert, dass sich frühere Betreiber auf flach liegende, disseminierte Mineralisierungen konzentriert hatten, wodurch tiefere, strukturell kontrollierte hochgradige Zonen unerkundet blieben.

     

    Kommentar des Managements

     

    „Wir haben Jahre damit verbracht, die Daten zusammenzustellen, unser geologisches Modell zu verfeinern und eine disziplinierte Explorationsstrategie zu entwickeln“, sagte Charles Ross, President und CEO von Four Nines Gold. „Nachdem unser Bohrunternehmer nun beauftragt ist und ein vollständig finanziertes Programm vorliegt, ist es an der Zeit, diese These auf die Probe zu stellen. Wir glauben, dass dies den Beginn eines spannenden neuen Kapitels in der Geschichte von Hayden Hill markiert.“

     

    Warum dies für Aktionäre von Bedeutung ist

     

    Der Abschluss des Bohrvertrags markiert den Übergang von der Planung zur Umsetzung auf Hayden Hill. Ein vollständig finanziertes Phase-1-Bohrprogramm soll nun beginnen, und Four Nines bereitet sich darauf vor, das moderne geologische Modell, das der Explorationsstrategie des Unternehmens zugrunde liegt, systematisch zu testen. Dank einer soliden Finanzlage behält das Management zudem die Flexibilität, das Programm über die ursprünglich geplanten 5.000 Fuß hinaus auszuweiten, sollten die Bohrergebnisse und geologischen Daten weitere Nachbohrungen rechtfertigen. Für das Management markiert dies den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für Hayden Hill, zumal das Unternehmen die erste moderne Bohrkampagne auf dem Projekt seit fast drei Jahrzehnten durchführt.

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