🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Ölmarkt: Die Angst geht um 

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis alarmiert Anleger: Steigt Brent-Öl jetzt auf 115 US-Dollar?

    Der Ölmarkt kommt nicht zur Ruhe. Immer neue Nachrichten aus dem Nahen Osten treiben Brent-Öl und WTI-Öl an. Die Angst vor einer totalen Eskalation bestimmt das Handelsgeschehen. Geraten die Ölpreise außer Kontrolle?

    Ölmarkt: Die Angst geht um  - Ölpreis alarmiert Anleger: Steigt Brent-Öl jetzt auf 115 US-Dollar?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Ölpreisentwicklung – Geopolitik als Brandbeschleuniger

    Die aktuelle Entwicklung der Ölpreise steht ganz im Zeichen der jüngsten geopolitischen Gemengelage. Die brüchige Waffenruhe und nicht zuletzt die reichlich unübersichtliche Situation in der Straße von Hormus verunsichern die Akteure am Ölmarkt massiv. Sowohl die USA als auch der Iran machten ihre Machtansprüche geltend – beide wollen die Kontrolle über die wichtigste Route des Ölhandels erlangen. Eine weitere Eskalation ist hier nicht auszuschließen. Der Ölmarkt scheint sich darauf vorzubereiten. Die Ölpreise stiegen zuletzt rasant an. 

    Deutliches Warnzeichen  – Spread zwischen Brent-Öl und WTI-Öl wird wieder größer

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    27.631,49€
    Basispreis
    26,15
    Ask
    × 9,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.401,00€
    Basispreis
    2,63
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Entwicklung des Spreads zwischen Brent-Öl und WTI-Öl liefert wichtige Indizien. Üblicherweise liegt der Preisunterschied zwischen den Ölsorten zwischen 2 und 4 US-Dollar. In Phasen geopolitischer Krisen steigt der Spread kräftig an. Brent-Öl wird dann im Vergleich zu WTI-Öl mit einem Risikoaufschlag gehandelt. In der Phase März bis April lag der Spread deutlich über 10 US-Dollar. Und auch zuletzt legte die Preisdifferenz wieder auf knapp 7 US-Dollar zu. Dieser erneute Anstieg ist Ausdruck einer um sich greifenden Verunsicherung.

    Ölpreisanstieg lässt Finanzmärkte beben

    Der rasante Ölpreisanstieg wirkt sich belastend auf andere Märkte aus. Die daraus resultierende Zinsangst lässt die Anleiherenditen haussieren. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen jagte auf über 4,6 Prozent. Das stärkt zwar den US-Dollar, belastet dafür aber Gold, Silber sowie andere Edel- und Industriemetalle. Auch die Aktienmärkte sehen ihre Felle hinsichtlich einer Sommerrallye davonschwimmen. Für den Dax, den Dow Jones Industrial, den Nasdaq 100 und andere Aktienindizes geht es in dieser Phase in erster Linie um Schadensbegrenzung. Die aktuelle Gemengelage verhindert eine Sommerrallye und begünstigt stattdessen eine Sommerkorrektur.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Brent-Öl baut Momentum auf

    In unserer letzten Kommentierung zum Ölmarkt thematisierten wir die Marke von 80 US-Dollar als entscheidend. Damals notierte Brent-Öl noch etwas darunter, mittlerweile wurde die Marke pulverisiert. Damit bestätigte sich auch der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Das frische Kaufsignal könnte den Ölpreis weit tragen. Das nächste potenzielle Bewegungsziel von 90 US-Dollar ist bereits in Reichweite. Dabei muss es nicht bleiben. Übergeordnet kann es jetzt auf 100 US-Dollar oder auf 115 US-Dollar gehen.   

    Ölpreis-Prognose: Steigt Brent-Öl jetzt auf 115 US-Dollar?

    Leere Öllager, ein gewaltiges Eskalationspotenzial im Nahen Osten und starke saisonale Effekte kennzeichnen die aktuelle Gemengelage und lassen einen weiteren Anstieg der Ölpreise erwarten. Hinzu kommt der technische Aspekt: Jeder überwundene Widerstand befeuert die Rallye. Welche Durchschlagskraft Bewegungen der Ölpreise entwickeln können, wurde nicht zuletzt im Frühjahr deutlich. Ein ähnliches Szenario – sprich Brent-Öl bei 115 US-Dollar – ist auch aktuell nicht auszuschließen. Die jüngste Entwicklung des Ölpreises lässt sich zudem in der Korsett einer sich anbahnenden V-Formation (orange) pressen. Und die könnte, so sie sich entwickelt, spektakulär werden.

    Erst ein deutlicher Rücksetzer unter die Marke von 80 US-Dollar würde die erhitzten Gemüter abkühlen. 

    Die Aktien der Ölkonzerne weisen ebenfalls ansprechendes Momentum auf. ExxonMobil, Chevron, Shell, BP & Co. legten bereits kräftig zu. Weitere Kursgewinne sollten nicht überraschen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ölmarkt: Die Angst geht um  Ölpreis alarmiert Anleger: Steigt Brent-Öl jetzt auf 115 US-Dollar? Der Ölmarkt kommt nicht zur Ruhe. Immer neue Nachrichten aus dem Nahen Osten treiben Brent-Öl und WTI-Öl an. Die Angst vor einer totalen Eskalation bestimmt das Handelsgeschehen. Geraten die Ölpreise außer Kontrolle?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     