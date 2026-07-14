Ölpreis alarmiert Anleger: Steigt Brent-Öl jetzt auf 115 US-Dollar?

Die aktuelle Entwicklung der Ölpreise steht ganz im Zeichen der jüngsten geopolitischen Gemengelage. Die brüchige Waffenruhe und nicht zuletzt die reichlich unübersichtliche Situation in der Straße von Hormus verunsichern die Akteure am Ölmarkt massiv. Sowohl die USA als auch der Iran machten ihre Machtansprüche geltend – beide wollen die Kontrolle über die wichtigste Route des Ölhandels erlangen. Eine weitere Eskalation ist hier nicht auszuschließen. Der Ölmarkt scheint sich darauf vorzubereiten. Die Ölpreise stiegen zuletzt rasant an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Entwicklung des Spreads zwischen Brent-Öl und WTI-Öl liefert wichtige Indizien. Üblicherweise liegt der Preisunterschied zwischen den Ölsorten zwischen 2 und 4 US-Dollar. In Phasen geopolitischer Krisen steigt der Spread kräftig an. Brent-Öl wird dann im Vergleich zu WTI-Öl mit einem Risikoaufschlag gehandelt. In der Phase März bis April lag der Spread deutlich über 10 US-Dollar. Und auch zuletzt legte die Preisdifferenz wieder auf knapp 7 US-Dollar zu. Dieser erneute Anstieg ist Ausdruck einer um sich greifenden Verunsicherung.

Ölpreisanstieg lässt Finanzmärkte beben

Der rasante Ölpreisanstieg wirkt sich belastend auf andere Märkte aus. Die daraus resultierende Zinsangst lässt die Anleiherenditen haussieren. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen jagte auf über 4,6 Prozent. Das stärkt zwar den US-Dollar, belastet dafür aber Gold, Silber sowie andere Edel- und Industriemetalle. Auch die Aktienmärkte sehen ihre Felle hinsichtlich einer Sommerrallye davonschwimmen. Für den Dax, den Dow Jones Industrial, den Nasdaq 100 und andere Aktienindizes geht es in dieser Phase in erster Linie um Schadensbegrenzung. Die aktuelle Gemengelage verhindert eine Sommerrallye und begünstigt stattdessen eine Sommerkorrektur.





Brent-Öl baut Momentum auf

In unserer letzten Kommentierung zum Ölmarkt thematisierten wir die Marke von 80 US-Dollar als entscheidend. Damals notierte Brent-Öl noch etwas darunter, mittlerweile wurde die Marke pulverisiert. Damit bestätigte sich auch der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Das frische Kaufsignal könnte den Ölpreis weit tragen. Das nächste potenzielle Bewegungsziel von 90 US-Dollar ist bereits in Reichweite. Dabei muss es nicht bleiben. Übergeordnet kann es jetzt auf 100 US-Dollar oder auf 115 US-Dollar gehen.

Ölpreis-Prognose: Steigt Brent-Öl jetzt auf 115 US-Dollar?

Leere Öllager, ein gewaltiges Eskalationspotenzial im Nahen Osten und starke saisonale Effekte kennzeichnen die aktuelle Gemengelage und lassen einen weiteren Anstieg der Ölpreise erwarten. Hinzu kommt der technische Aspekt: Jeder überwundene Widerstand befeuert die Rallye. Welche Durchschlagskraft Bewegungen der Ölpreise entwickeln können, wurde nicht zuletzt im Frühjahr deutlich. Ein ähnliches Szenario – sprich Brent-Öl bei 115 US-Dollar – ist auch aktuell nicht auszuschließen. Die jüngste Entwicklung des Ölpreises lässt sich zudem in der Korsett einer sich anbahnenden V-Formation (orange) pressen. Und die könnte, so sie sich entwickelt, spektakulär werden.

Erst ein deutlicher Rücksetzer unter die Marke von 80 US-Dollar würde die erhitzten Gemüter abkühlen.

Die Aktien der Ölkonzerne weisen ebenfalls ansprechendes Momentum auf. ExxonMobil, Chevron, Shell, BP & Co. legten bereits kräftig zu. Weitere Kursgewinne sollten nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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