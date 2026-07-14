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    Deutsche Bankengruppen bei Testlauf für digitalen Euro dabei

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank, DZ Bank und Landesbank Hessen-Thüringen
    • 36 Zahlungsdienstleister ausgewählt zur Abdeckung
    • Digitaler Euro ermöglicht offline und online Zahlungen
    Deutsche Bankengruppen bei Testlauf für digitalen Euro dabei
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim geplanten Testlauf für den digitalen Euro sind die wichtigsten deutschen Bankengruppen dabei. Auf einer Teilnehmerliste der Europäischen Zentralbank (EZB) finden sich die Deutsche Bank , das genossenschaftliche Spitzeninstitut DZ Bank sowie die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale für die Sparkassen.

    Beworben hatten sich laut EZB mehr als 50 Zahlungsdienstleister. Ausgewählt wurden letztlich 36 mit dem Ziel, unterschiedliche Geschäftsmodelle, Unternehmensgrößen sowie eine umfassende geografische Reichweite abzudecken.

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    Der digitale Euro soll ab der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einem zwölfmonatigen Pilotprojekt vorbereitet werden. Die offizielle Einführung als Zahlungsmittel ist für das Jahr 2029 angekündigt, wenn bis dahin der europäische Rechtsrahmen steht. Der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, nicht ersetzen. Mit ihm werden Zahlungen offline und online möglich, ohne dass ein Dienstleister dazwischengeschaltet werden müsste.

    Beta-Version für Privatleute und Zentralbanker

    Laut EZB sollen die Dienstleister Privatpersonen Zugang zu einer Beta-Version des digitalen Euro verschaffen, mit dem bei ausgewählten Händlern eingekauft werden könne. Die Beta-Version werde funktional und technisch dem vorgesehenen digitalen Euro sehr ähnlich sein, kündigt die EZB an. Sie werde jedoch nicht den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben.

    Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 19 teilnehmenden Zentralbanken einschließlich der Bundesbank sollen den digitalen Euro erproben. Unterstützt würden Zahlungen zwischen Privatpersonen sowie in Geschäften, über App-basierte Kassensysteme wie auch im E-Commerce. Explizit nennt die EZB Cafés und Restaurants in den Räumlichkeiten der Zentralbanken./ceb/DP/he

    Deutsche Bank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 31,18 auf Tradegate (14. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -4,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 60,22 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +1,56 %/+30,12 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einschätzung der Deutschen Bank als unterbewertet (Marktkapitalisierung ~60 Mrd., Ziel ~75 Mrd. / ca. 40 €), Diskussion technischer Marken (Ausbruch über 30 €, nächstes Ziel/Hürde 34 €) sowie jüngste Kursgewinne (+5–6%). Es wird auch auf frühere Kurse über 100 € und Kapitalerhöhungen als Ursache für den Absturz verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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