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    Zölle

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    US-Regierung zahlt gut 81 Milliarden US-Dollar zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Supreme Court erklärt Trumps Zölle für rechtswidrig
    • 81,3 Milliarden Dollar erstattet von Oktober bis Juni
    • Nettozolleinnahmen stiegen um 55 Milliarden auf 163 Mrd
    Zölle - US-Regierung zahlt gut 81 Milliarden US-Dollar zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem wegweisenden Urteil des Supreme Courts hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump Milliarden an Zöllen wieder zurückgezahlt. Insgesamt wurden von Oktober 2025 bis Ende Juni rund 81,3 Milliarden US-Dollar (knapp 72,9 Mrd Euro) erstattet, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Im Vergleichszeitraum des vorigen Jahres lag die Summe noch bei knapp 5,3 Milliarden Dollar.

    Nach Angaben der Haushaltsbehörde des US-Kongresses (CBO) wurden allein in den Monaten Mai und Juni rund 70 Milliarden Dollar erstattet, nachdem das Oberste Gericht der USA Mitte Februar Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes für rechtswidrig erklärt hatte. Der Supreme Court befand, dass US-Präsident Trump seine Befugnisse überschritten hatte, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte.

    Zugleich steigerte die US-Regierung im laufenden Fiskaljahr ihre Zolleinnahmen deutlich. In den ersten neun Monaten (Oktober bis Juni) nahm sie mit rund 163 Milliarden US-Dollar netto 55 Milliarden Dollar mehr an Zöllen ein als noch im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von etwa 51 Prozent./ngu/DP/men






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