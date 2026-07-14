Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.081,88 USD

+2,00 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,57 % 1 Monat -7,14 % 3 Monate -15,77 % 1 Jahr +19,83 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.081,88. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.854,63USD. Heute steht er bei 4.081,88USD. Das Investment wäre auf 22.009,1USD gewachsen – eine Steigerung von +120,09 %.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.