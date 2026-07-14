Silber rast nach oben – Kurs bei 59,25 USD

+2,74 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,09 % 1 Monat -18,17 % 3 Monate -25,28 % 1 Jahr +50,15 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 59,25. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,49900USD. Heute notiert Silber bei 59,25USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.618,9USD wert – ein Zuwachs von +132,38 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.