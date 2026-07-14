Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 59,25 USD
Silberpreis legt +2,74 % zu und erreicht 59,25 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,09 %
|1 Monat
|-18,17 %
|3 Monate
|-25,28 %
|1 Jahr
|+50,15 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,49900USD. Heute notiert Silber bei 59,25USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.618,9USD wert – ein Zuwachs von +132,38 %.
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|325,20EUR
|+1,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,48EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,46EUR
|+1,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|301,84EUR
|+2,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,29EUR
|+2,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|481,32EUR
|+2,05 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|341,00EUR
|+1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,08EUR
|+1,55 %
|Long
|1
|0,00
|114,39EUR
|+1,30 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,930EUR
|-1,59 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.