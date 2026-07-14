Buffett gibt alle Berkshire-Aktien ab – und Gates fehlt erstmals seit 20 Jahren

Warren Buffett will seine restlichen Berkshire-Aktien bis Ende 2034 an vier Stiftungen geben. Erstmals seit rund 20 Jahren steht die Gates Foundation nicht mehr auf der Liste.

Warren Buffett stellt den nächsten großen Schritt bei der Übergabe seines Vermögens ein. Der 95-jährige Berkshire-Hathaway-Chef will seine verbleibenden Berkshire-Aktien bis Ende 2034 vollständig an vier Stiftungen spenden. Dafür wandelt Buffett zunächst 8.000 A-Aktien in 12 Millionen B-Aktien um. Davon gehen 9 Millionen Aktien an die Susan Thompson Buffett Foundation, die nach seiner verstorbenen Ehefrau benannt ist. Jeweils 1 Million Aktien erhalten die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation und die NoVo Foundation, die von seinen Kindern geleitet werden. Nach der Transaktion bleiben Buffett noch 188.290 A-Aktien und 1.162 B-Aktien. Die Verteilung soll in den kommenden Jahren weiter beschleunigt werden. "Natürlich ist der Zeitpunkt des Todes unvorhersehbar, aber meine verbleibenden Aktien werden bis zum 31. Dezember 2034 auf die eine oder andere Weise an die vier Stiftungen gespendet", erklärte Buffett in einer Mitteilung. Ziel sei es, dass die jährlichen Zuwendungen an die drei von seinen Kindern geführten Stiftungen steigen und die Susan Thompson Buffett Foundation etwas stärker wächst.