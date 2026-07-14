Das Endspiel läuft
Buffett gibt alle Berkshire-Aktien ab – und Gates fehlt erstmals seit 20 Jahren
Warren Buffett will seine restlichen Berkshire-Aktien bis Ende 2034 an vier Stiftungen geben. Erstmals seit rund 20 Jahren steht die Gates Foundation nicht mehr auf der Liste.
- Buffett spendet restliche Berkshire-Aktien bis 2034
- Gates Foundation fehlt erstmals seit rund 20 Jahren
- Wandel 8000 A in 12 Mio B Aktien an vier Stiftungen
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Warren Buffett stellt den nächsten großen Schritt bei der Übergabe seines Vermögens ein. Der 95-jährige Berkshire-Hathaway-Chef will seine verbleibenden Berkshire-Aktien bis Ende 2034 vollständig an vier Stiftungen spenden. Dafür wandelt Buffett zunächst 8.000 A-Aktien in 12 Millionen B-Aktien um. Davon gehen 9 Millionen Aktien an die Susan Thompson Buffett Foundation, die nach seiner verstorbenen Ehefrau benannt ist. Jeweils 1 Million Aktien erhalten die Sherwood Foundation, die Howard G. Buffett Foundation und die NoVo Foundation, die von seinen Kindern geleitet werden.
Nach der Transaktion bleiben Buffett noch 188.290 A-Aktien und 1.162 B-Aktien. Die Verteilung soll in den kommenden Jahren weiter beschleunigt werden. "Natürlich ist der Zeitpunkt des Todes unvorhersehbar, aber meine verbleibenden Aktien werden bis zum 31. Dezember 2034 auf die eine oder andere Weise an die vier Stiftungen gespendet", erklärte Buffett in einer Mitteilung. Ziel sei es, dass die jährlichen Zuwendungen an die drei von seinen Kindern geführten Stiftungen steigen und die Susan Thompson Buffett Foundation etwas stärker wächst.
Auffällig ist, dass die Gates Foundation diesmal nicht mehr auf der Liste der Empfänger steht. Erstmals seit rund zwei Jahrzehnten verzichtet Buffett damit auf seine üblichen Spenden zur Jahresmitte an die Stiftung von Bill Gates. Der Schritt erfolgt, nachdem in diesem Jahr veröffentlichte Dokumente des US-Justizministeriums die Debatte über frühere Verbindungen von Gates zu Jeffrey Epstein neu angefacht hatten. Die Gates Foundation hat eine Überprüfung früherer Kontakte zu Epstein in Auftrag gegeben und will ihre Regeln zur Prüfung neuer philanthropischer Partnerschaften überarbeiten. Laut einem früheren Bericht des Wall Street Journal wartet Buffett die Ergebnisse dieser Überprüfung ab, bevor er weitere Spenden an die Stiftung leistet.
Buffett hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, die Übertragung seiner Aktien beschleunigen zu wollen, damit seine Kinder seinen Nachlass nach seinem Tod leichter verwalten können. Der Schritt markiert zugleich eine weitere Etappe beim Rückzug des legendären Investors aus seinem Lebenswerk. Die Berkshire-Aktie liegt seit ihrem Rekordhoch im Mai vergangenen Jahres rund 8 Prozent im Minus. Kurz danach hatte Buffett angekündigt, den Vorstandsvorsitz abzugeben. Der S&P 500 gewann im gleichen Zeitraum deutlich. Für Anleger bleibt damit nicht nur Buffetts Vermögensübergabe im Fokus, sondern auch die Frage, wie Berkshire ohne seinen jahrzehntelangen Taktgeber wahrgenommen wird.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion