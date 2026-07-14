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    STS Group: Erfolgreiche Hauptversammlung treibt Kurs an

    Die STS Group AG zieht auf ihrer Hauptversammlung Bilanz, gibt Einblick in die Strategie 2026 und setzt klare Wachstumsakzente in den USA und China.

    STS Group: Erfolgreiche Hauptversammlung treibt Kurs an
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Ordentliche Hauptversammlung der STS Group AG (Pressemitteilung 14.07.2026) in Hagen; 79,12 % des Grundkapitals waren vertreten; Abstimmungsergebnisse im Investor-Relations‑Bereich auf www.sts.group einsehbar.
    • Vorstand präsentierte die Geschäftsentwicklung 2025 und die strategische Weiterentwicklung mit Fokus auf den Ausbau des US‑Werks in Salem (Virginia) und den Bau eines neuen Werks in Taixing (China), das noch 2026 in Betrieb gehen soll.
    • CEO Alberto Buniato betonte die Widerstandsfähigkeit der STS Group, erreichte Ziele trotz schwierigen Marktumfelds und die Stärkung der operativen Leistung.
    • Ausblick 2026 bestätigt: Konzernumsatz in etwa auf Vorjahreshöhe, EBITDA leicht über Vorjahr und eine EBITDA‑Marge im höheren einstelligen Prozentbereich erwartet.
    • Unternehmensprofil: weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, rund 1.400 Mitarbeiter, Konzernumsatz 2025: 292,0 Mio. EUR; Produktion von Kunststoff‑Spritzguss und SMC‑Komponenten an Standorten in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA.
    • Börsennotierung und Kontakt: ISIN DE000A1TNU68, gelistet im Frankfurter General Standard; Investor Relations: ir@sts.group, weitere Informationen unter www.sts.group.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei STS Group ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von STS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,60 % im Plus.


    STS Group

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    ISIN:DE000A1TNU68WKN:A1TNU6
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