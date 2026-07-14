ROUNDUP
IBM verfehlt Umsatzerwartungen - Aktie rutscht ab
- Konzernumsatz leicht gestiegen Erwartungen verfehlt
- Kunden verlagerten Ausgaben auf Server und Speicher
- Preise für Speicherchips stiegen wegen KI-Zentren
ARMONK (dpa-AFX) - Das IT-Unternehmen IBM hat im zweiten Quartal ein verändertes Ausgabeverhalten von Kunden zu spüren bekommen. Der Konzernumsatz legte zwar leicht zu, verfehlte aber deutlich die Erwartungen von Analysten. Die IBM-Aktie rutschte am Dienstag im frühen US-Handel um fast ein Viertel ab. Das war der größte Tagesverlust seit 1987. Die Ergebnisse belasteten auch Software-Aktien wie Microsoft und SAP .
Die Kunden hätten in den letzten Juni-Wochen ihre Ausgaben von IBM-Produkten auf Server, Speicher und Speicherchip-Käufe verlagert, schrieb Unternehmenschef Arvind Krishna in einem Brief an die Aktionäre. Damit hätten sie erwarteten Preiserhöhungen wegen Engpässen vorgegriffen. Zwar habe IBM gewisse Belastungen infolge der Lieferketten einkalkuliert, aber das Ausmaß dieser Neuausrichtung der Investitionsausgaben habe es nicht vorhergesehen. So sprangen die Preise für Speicherchips in die Höhe, weil diese Teile für den rapiden Aufbau von KI-Rechenzentren gebraucht werden.
IBMs Umsatz legte im zweiten Quartal laut vorläufigen Berechnungen um ein Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen überraschend am Dienstag mitteilte. Analysten hatten hier mit deutlich mehr gerechnet. Dabei kletterten die Erlöse mit Software um 5 Prozent nach oben. Der Erlös aus Infrastruktur ging hingegen um 7 Prozent zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie zog um fünf Prozent auf 2,93 Dollar an.
Konzernchef Arvind Krishna hatte IBM verstärkt auf das Geschäft mit Software ausgerichtet, unter anderem durch milliardenschwere Zukäufe wie Red Hat, HashiCorp und Confluent. Die harsche Reaktion der Anleger am Dienstag könnte auch daran liegen, dass es am Markt die Sorge gibt, Künstliche Intelligenz könnte mit ihren Software-Fähigkeiten das Geschäft von IBM aushöhlen./mne/so/stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -24,35 % und einem Kurs von 193,0 auf Tradegate (14. Juli 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -6,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 164,91 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +21,45 %/+59,21 % bedeutet.
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Community Beiträge zu IBM - 851399 - US4592001014
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21.05.2026
IBM bekommt eine Milliarde US-Dollar staatliche Förderung für den Bau einer Quantenchip-Fabrik und gründet die Produktionstochter Anderon.
https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-AKTIE_FOKUS_IBM_sehr…
Einleitung
Der Patient präsentiert sich mit soliden Vitalparametern. Der Puls ist stark, die Lunge belüftet, die Organe arbeiten. Die Ärzte (Management) sind zufrieden. Die Pfleger (Analysten) klatschen.
Doch die Monitore zeigen ein anderes Bild: Die grünen Linien sind da – aber sie flattern. Der Patient ist nicht tot. Aber er will nicht mehr leben.
1. Kognitive Dissonanz (Marktreaktion)
Der Patient beatmet sich selbst. Die Zahlen sind gut: Umsatz +9%, Gewinn +19%, Software +11%, Infrastruktur +15% . Die Ärzte sagen: Alles im Griff. Doch die Angehörigen (Aktionäre) verlassen das Krankenzimmer. Die Aktie fällt um 6–8% im After-Hours-Handel .
Der Patient versteht nicht, warum man ihn verlässt – während er doch so gesund aussieht. Das ist die Diskrepanz zwischen Messwert und Vertrauen.
2. Chronische Anämie des Vertrauens (Der Anthropic-Schock)
Im Februar 2026 erlitt der Patient einen akuten Schock. Ein Start-up namens Anthropic zeigte, wie KI den uralten COBOL-Code modernisieren kann – den Code, der auf IBM-Grossrechnern läuft . Die Nachricht traf den Patienten wie ein Schlaganfall: Die Aktie fiel um 13% an einem einzigen Tag . Der Schaden ist nicht verheilt. Die Narbe blutet bei jeder neuen KI-Headline.
3. Exekutive Dysfunktion (Die Beratung stockt)
Das Gehirn des Patienten – die Consulting-Sparte – wächst nur noch um 4% (1% konstant). Das ist kein Wachstum. Das ist ein Stillstand auf der Intensivstation. Die Strategieberater, die einst die Zukunft verkauften, haben keine Rezepte mehr für die akute KI-Krise. Sie sind keine Heiler mehr – sie sind Statisten.
4. Hypertrophe Kardiomyopathie (Das Z-Series-Herz)
Das Herz des Patienten (die Grossrechner-Sparte IBM Z) schlägt kräftig: +51% Umsatzwachstum . Ein starkes Herz – aber zu gross, zu schwer, zu alt. Es pumpt Blut, aber es kann den Körper nicht mehr allein versorgen. Ein hypertrophes Herz ist kein Zeichen von Gesundheit – es ist ein Zeichen von Überlastung.
5. Therapieresistenz (Die KI-Illusion)
Das Management verschreibt immer neue Medikamente: watsonx, KI-Beratung, Hybrid Cloud. Die Patienten (Kunden) nehmen sie – aber sie wirken nicht mehr. Die KI ist kein Wundermittel, sie ist ein Palliativum. Sie verlängert das Leben, aber sie heilt nicht.
Terminale Prognose
Der Patient wird nicht heute sterben. Vielleicht nicht morgen. Aber die Entlassung (das Vertrauen der Aktionäre) ist bereits verfügt. Die Maschinen laufen noch – aber die Angehörigen haben das Zimmer bereits verlassen. Die Todesursache wird sein: Chronische Sklerose des Vertrauens bei akuter Realitätsverweigerung.
Therapieempfehlung: Keine. Der Patient hat aufgehört, auf die Ärzte zu hören. Er hört nur noch auf die Monitore – und die zeigen Grün, wo längst Rot herrscht.
https://newsroom.ibm.com/2026-01-28-IBM-RELEASES-FOURTH-QUARTER-RESULTS