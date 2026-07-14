Neo-Broker werben, Fondshäuser schweigen

Getragen wird der Anstieg von den Jüngeren. Seit 2024 stellen die unter 40-Jährigen die größte Anlegergruppe. Fast jeder zweite von ihnen hat einen ETF im Depot, die Hälfte spart regelmäßig per Sparplan.

Bernhard Longin, Gründer und Geschäftsführer der dot-gruppe, meint, dass das für die gesamte Finanzbranche eine gute Nachricht ist. Doch für den Kommunikationsprofi Longin ist Frage, wer diese neuen Anleger erreicht, offen. Denn diese Generation informiert sich anders als die vor ihr. Sie geht nicht in die Filiale und liest selten den Geschäftsbericht. Sie schaut Videos.

Der Ort hat sich verschoben

Nach der ARD/ZDF-Medienstudie 2025 erreicht YouTube 72 Prozent der Menschen ab 14 Jahren. Damit ist die Plattform die reichweitenstärkste des Landes, vor jedem Fernsehsender und jedem sozialen Netzwerk. Besonders stark ist der Zuwachs in der mittleren Altersgruppe, bei den 30- bis 49-Jährigen, also genau dort, wo sich viele der neuen Anleger befinden.

Wer heute wissen will, wie ein Sparplan funktioniert, ob sich ein ETF lohnt oder was ein Broker taugt, gibt diese Fragen nicht mehr nur in eine Suchmaschine ein. Er sucht ein Video, ein Gesicht, eine Erklärung in bewegten Bildern. Der Ort der Meinungsbildung hat sich verschoben, und er verschiebt sich weiter.

Das hat mit der Sache selbst zu tun. Geldanlage ist erklärungsbedürftig. Ein Sparplan, ein Kostenausweis, das Zusammenspiel von Rendite und Risiko, das lässt sich in einem ruhigen Video besser zeigen als in einer Textwüste voller Fachbegriffe. Wer einmal gesehen hat, wie jemand ein Depot Schritt für Schritt einrichtet, hat mehr verstanden als nach dem Lesen von zehn Ratgeberseiten. Bewegtbild senkt die Hürde, und niedrige Hürden sind der Grund, warum so viele junge Menschen überhaupt den Einstieg gefunden haben.

Die Neo-Broker sind dort, wo die Anleger sind

Inmzwischen haben digitalen Broker haben diesen Ort besetzt. Wer die öffentlich einsehbaren Werbeschaltungen der großen Anbieter verfolgt, sieht eine dauerhafte und breit angelegte Präsenz auf YouTube und im weiteren Google-Umfeld.

Wie ausgeprägt diese Präsenz ist, zeigt eine eigene Stichprobe. Ein Blick ins Google Ads Transparency Center, dem öffentlichen Werbearchiv von Google, ergab Anfang Juli 2026 für die fünf reichweitenstärksten in Deutschland aktiven Neo-Broker zusammen rund 2.700 gleichzeitig laufende Anzeigen. Ein erheblicher Teil davon im Videoformat, viele durchgehend geschaltet seit über einem Jahr, einzelne Konten schon seit 2022. Das ist keine Kampagne mit Anfang und Ende. Das ist Dauerpräsenz.