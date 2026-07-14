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    Jetzt ist Ihr Moment

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    Huawei eröffnet neue Möglichkeiten für jeden Moment durch Innovationen für alle Anwendungsszenarien

    Die HUAWEI-Serie Pura 90 führt ein Portfolio an, das auf Ausdruck, Stil und Kreativität ausgelegt ist

    KUALA LUMPUR, Malaysia, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 14. Juli 2026 veranstaltete Huawei in Kuala Lumpur (Malaysia) sein globales Launch-Event für Flaggschiff-Produkte, bei dem das Unternehmen offiziell die HUAWEI-Serie Pura 90s, die HUAWEI FreeClip 2 S und das HUAWEI MatePad Air vorstellte. Angeführt von der HUAWEI-Serie Pura 90s und ihren verbesserten Bildgebungstechnologien erweitern diese neuen Geräte nahtlos das Erlebnis der Nutzer in allen Lebenslagen und ermöglichen es ihnen, im Alltag müheloser Momente festzuhalten, sich auszudrücken und kreativ zu sein.

    HUAWEI Pura90s Series, Now is Your Moment

    Fortschrittliche Bildgebung, auf Ausdruck ausgelegt – jeden bedeutungsvollen Moment festhalten

    Als eines der wichtigsten Highlights der Markteinführung bietet die HUAWEI-Serie Pura 90s Bildqualität auf Flaggschiff-Niveau und fördert so den Ausdruck. Geleitet von der Designphilosophie Rhythm of Colour kombiniert die Serie klare Designlinien mit einer vielschichtigen Farbpalette, um eine unverwechselbare und einheitliche visuelle Identität zu schaffen, während der zweifarbige Mittelrahmen mit Farbverlauf[1] die Ästhetik zusätzlich unterstreicht. Die HUAWEI-Serie Pura 90s führt zudem umfassende Verbesserungen im Bereich der Bildgebung ein. Ausgestattet mit einer 200-MP-Telefotokamera mit ultragroßem Sensor[2], der True-to-Colour-Kamera 2.0 und einer Reihe branchenführender Bildgebungstechnologien liefert sie klare, stabile und konsistente Ergebnisse bei Aufnahmen aus großer Entfernung, im Makrobereich sowie unter schwierigen Lichtverhältnissen. Dank KI-gestützter Bildkomposition und Bildoptimierung können Nutzer effizient von der Aufnahme zur Nachbearbeitung übergehen, was zu ausdrucksstärkeren und verfeinerten visuellen Ergebnissen führt.

    Strahlende Ästhetik, stilvoll gestaltet, als perfekte Balance zwischen Mode und Komfort

    Das HUAWEI FreeClip 2 S wurde für den persönlichen Stil und den Alltag entwickelt und verkörpert die Designphilosophie Luminous Aesthetics von Huawei. Es kombiniert metallischen Glanz mit organischen Farbtönen in zwei neuen Farbvarianten – Deepsea Blue und Space Silver –, um den individuellen Stilausdruck zu unterstreichen. Der brandneue Ladebehälter „Luminous Charging Case", der in über 100 präzisen Fertigungsschritten hergestellt wird, zeichnet sich durch eine raffinierte, abgerundete Silhouette aus und vergrößert den nutzbaren Innenraum um 20 %[3], sodass Platz sowohl für die Ohrhörer als auch für kleines Zubehör geboten wird. Ergänzend zum Design verbindet die verbesserte Airy C-Bridge hautfreundliches Flüssigsilikon mit einem leuchtenden Textur-Sprühverfahren, um ein unverwechselbares metallisches Finish zu schaffen. Durch 22 Lackmisch- und Sprühprozesse verfeinert, vereint es optische Eleganz mit einem weichen und bequemen Sitz und bietet so sowohl Stil als auch Tragekomfort den ganzen Tag über. In Kombination mit dem Open-Ear-Hörerlebnis von Huawei bietet das HUAWEI FreeClip 2 S klare Hör- und Gesprächsqualität für den täglichen Gebrauch.

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    PR Newswire (dt.)
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