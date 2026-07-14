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    Neue Militärhubschrauber

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    Neuer Rüstungsdeal: Dieser MTU-Partner baut das Militärgeschäft weiter aus

    GE Aerospace liefert die Triebwerke für 23 neue Militärhubschrauber des Vereinigten Königreichs. Der Auftrag umfasst auch Wartung und langfristige Services.

    Für Sie zusammengefasst
    Neue Militärhubschrauber - Neuer Rüstungsdeal: Dieser MTU-Partner baut das Militärgeschäft weiter aus
    Foto: Mark Large - picture alliance / Solo Syndication/Daily Mail

    GE Aerospace hat einen wichtigen Auftrag im Vereinigten Königreich gewonnen. Der Luftfahrtkonzern liefert die CT7-2E1-Triebwerke für 23 AW149-Hubschrauber von Leonardo, die im Rahmen des Programms "New Medium Helicopter" an das britische Verteidigungsministerium gehen. Das teilte das Unternehmen mit. Zum Vertrag gehören außerdem Ersatztriebwerke, Ersatzteile sowie langfristige Wartungs- und Unterstützungsleistungen.

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    ISIN:US3696043013WKN:A3CSML
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    Langfristige Zusammenarbeit

    Mit dem Auftrag baut GE Aerospace seine Zusammenarbeit mit Leonardo und den britischen Streitkräften aus. Die CT7-2E1-Triebwerke kommen bereits bei vielen Betreibern der Hubschraubertypen AW149 und AW189 zum Einsatz. Nach Unternehmensangaben wurden weltweit mehr als 300 Triebwerke dieses Typs ausgeliefert. Sie haben zusammen mehr als 500.000 Flugstunden absolviert.

    Breanne Escalante, General Manager Rotorcraft & Turboprop Engines bei GE Aerospace, sagte: "Die Erfolgsbilanz des CT7-Motors als äußerst zuverlässiges Arbeitstier ist unbestritten." Sie ergänzte: "Wir freuen uns, dass der CT7-2E1 als Antrieb für die britische NMH-Hubschrauberflotte ausgewählt wurde, und freuen uns darauf, für diese Triebwerke sowie für alle von den britischen Streitkräften betriebenen T700/CT7-Triebwerke einen erstklassigen Support bereitzustellen."

    Vorteile für Betrieb und Wartung

    Nach Angaben von GE Aerospace zeichnet sich das CT7-2E1 durch ein geringeres Gewicht, einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Wartungskosten als andere Triebwerke seiner Leistungsklasse aus. Zudem ist es laut Unternehmen das einzige modulare Triebwerk in diesem Segment. Dadurch lassen sich einzelne Module direkt vor Ort warten, ohne das komplette Triebwerk in ein Wartungszentrum bringen zu müssen.

    Die Triebwerke gehören zur T700/CT7-Familie, von der weltweit bereits mehr als 25.000 Einheiten ausgeliefert wurden. Insgesamt haben sie laut GE Aerospace mehr als 130 Millionen Flugstunden erreicht und treiben 15 militärische und zivile Hubschrauber- sowie Flugzeugtypen an.

    Produktion und Wartung im Vereinigten Königreich

    Im Rahmen des Programms will GE Aerospace gemeinsam mit Leonardo wirtschaftliche, soziale und ökologische Projekte im Vereinigten Königreich umsetzen. Die Wartung und Überholung der CT7-2E1-Triebwerke soll für das britische Hubschrauberprogramm am StandardAero-Standort in Gosport erfolgen. Komponenten werden bei Barnes Aerospace in Newton Abbott gefertigt. Darüber hinaus will GE Aerospace seine Standorte in Cheltenham, Cardiff, Prestwick und Gloucester für Ausbildungsprogramme, Nachwuchsförderung sowie Nachhaltigkeitsinitiativen nutzen.

    Der Auftrag passt in die breitere Strategie von GE Aerospace, das Militärgeschäft auszubauen. Im September 2025 kündigten GE Aerospace und MTU Aero Engines an, ihre langjährige Partnerschaft auf den Marinesektor auszuweiten. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Jahrzehnten bei zivilen und militärischen Flugzeugtriebwerken zusammen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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