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    Aqarios geht an die Börse: Fonterelli SPAC 4 startet Quanten-IPO

    Aqarios wagt den Sprung aufs Parkett: Als erstes reines Quantencomputing-Unternehmen an einer deutschen Börse will das Münchner Spin-off seine Luna-Plattform skalieren.

    Aqarios geht an die Börse: Fonterelli SPAC 4 startet Quanten-IPO
    Foto: adobe.stock.com
    • Aqarios ist über eine SPAC-Transaktion mit der Fonterelli SPAC 4 AG an die Börse gegangen und firmiert nun als Aqarios Quantum Technologies AG – nach Angaben das erste börsennotierte Pure‑Play‑Unternehmen für Quantencomputing an einer deutschen Börse.
    • Das 2021 als Spin-off der LMU München gegründete Unternehmen hat 15 Mitarbeitende und entwickelt anwendungsorientierte Quantensoftware zur Optimierung komplexer Industrieprobleme; Kunden sind u. a. BASF, E.ON und MTU Aero Engines.
    • Kernprodukt ist die Plattform Luna: hardware‑agnostisch, verbindet klassische und quantenbasierte Berechnung und macht Quantencomputing für Anwender ohne eigene Quantenexpertise praktisch nutzbar; ausgezeichnet mit dem Quantum Effects Award 2025.
    • Aqarios ist in führenden Verbundprojekten und Partnerschaften aktiv (u. a. QuCUN mit SAP, BASF und LMU) und erhält staatliche Förderung; QuCUN hat ein Gesamtfördervolumen von 14,2 Mio. Euro.
    • Finanzen: Umsatzerlöse 2023–2025 zwischen 1.160 und 1.371 TEUR; Jahresergebnisse zwischen +193 TEUR und −459 TEUR (Verluste durch Investitionen in die Luna‑Entwicklung); Börsengang soll Sichtbarkeit und Skalierungschancen erhöhen.
    • Vorstand ist Michael Lachner; Grundkapital 2,5 Mio. Euro; T.A.R Equity GmbH hält ca. 60 % der Aktien, der Rest ist breit gestreut; Aktien werden im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf gehandelt; Management kann bis zu 10 % der Aktien zum Nennwert erwerben.



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