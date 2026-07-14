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    Buy or Goodbye?

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    Bayer, Siemens, Amazon und Lufthansa – Die Analystenstimmen des Tages

    Bayer, Siemens, Amazon und Lufthansa: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    Buy or Goodbye? - Bayer, Siemens, Amazon und Lufthansa – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Bernd von Jutrczenka - dpa

    Barclays hebt das Kursziel für Bayer an

    Bayer

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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin.

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    Goldman Sachs hebt das Kursziel für Lufthansa an

    Deutsche Lufthansa

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    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding IAG und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Vor allem für IAG ist er optimistisch, und dabei seien die Papiere niedriger bewertet als die Lufthansa. Auch hier steigen seine operativen Gewinnschätzungen, bleiben allerdings unter dem Konsens.

     

     

    Jefferies stuft Amazon auf "Buy"

    Amazon

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    +36,95 %
    +542,21 %
    +311.566,67 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Brent Thill sieht in Amazon weiter einen Top-Wert angesichts der Beschleunigung im Geschäft mit den Web Services (AWS), wie er am Montag schrieb.

    Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform"

    Siemens

    +1,00 %
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    +102,83 %
    +225,04 %
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    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Siemens hieß es, dass sich das Unternehmen zu einer schlankeren und hochwertigeren "neuen Siemens" wandele. Die Aktie werde jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern immer noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt.

     

     

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

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