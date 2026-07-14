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    US-Notenbankchef Warsh

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    Wir werden erhöhte Inflation nicht tolerieren

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Notenbank will anhaltend hohe Inflation vermeiden
    • Warsh bekräftigt Einsatz für Preisstabilität
    • Juni-Inflation sank, Ölpreis und Nahost als Risiko
    US-Notenbankchef Warsh - Wir werden erhöhte Inflation nicht tolerieren
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank wird laut ihrem Vorsitzenden Kevin Warsh keine erhöhte Inflation akzeptierten. "Die Mitglieder unseres Ausschusses tolerieren keine anhaltend hohe Inflation", sagte Warsh laut einer vorab veröffentlichten Rede, die er am Dienstag vor dem US-Repräsentantenhaus halten wird. "Wir sind uns einig in unserem entschlossenen Engagement für die Wiederherstellung der Preisstabilität." Er wiederholte so bereits zuvor gemachte Aussagen.

    "Wenn wir die richtige Politik verfolgen - und das werden wir -, wird der Inflationsschub der letzten fünf Jahre der Vergangenheit angehören", sagte Warsh. Zuletzt hatten andere Vertreter der Notenbank geäußert, dass höhere Zinssätze erforderlich sein könnten, um die Inflation einzudämmen. Auch an den Finanzmärkten wird im späteren Jahresverlauf mit einer Leitzinserhöhung gerechnet.

    Vor seinem Amtsantritt gab es Zweifel an der Entschlossenheit von Warsh sich für Preisstabilität einzusetzen. Schließlich hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder Druck auf seinem Vorgänger Jerome Powell ausgeübt und Leitzinssenkungen gefordert. Als Nachfolger hatte Trump dann Warsh ernannt.

    Im Juni war die Inflationsrate überraschend deutlich gesunken, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten hervorgeht. Allerdings fürchten Ökonomen, dass sie in den kommenden Monaten wieder anziehen könnte. Schließlich hat sie die Lage im Nahen Osten wieder verschärft und die Ölpreise haben spürbar angezogen./jsl/la/he






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