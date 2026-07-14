SMA Solar Technology Aktie - Kurs legt am 14.07.2026 stark zu

Die SMA Solar Technology Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +12,36 % auf 64,10€ zulegen. Das sind +7,05 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 64,10€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SMA Solar Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +25,39 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +11,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,76 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,72 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,29 % 1 Monat +15,14 % 3 Monate +25,39 % 1 Jahr +152,89 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 14.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

EQS Voting Rights Announcement: SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 14.07.2026 / 13:24 CET/CEST …

Der Irankrieg und Kürzungspläne der Bundesregierung haben den Ausbau der Solarenergie in Deutschland im ersten Halbjahr befeuert. Nach vorläufigen Zahlen gingen von Anfang Januar bis Ende Juni neue Solaranlagen mit einer addierten Leistung von …

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,50 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +2,24 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +2,80 %. SolarEdge legt um +5,90 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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