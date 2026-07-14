Börsenstart USA - 14.07. - US Tech 100 stark +0,96 %

Der Dow Jones steht bei 52.572,18 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +5,07 %, JPMorgan Chase +0,87 %, Caterpillar +0,79 %, American Express +0,45 %, Boeing +0,37 %

Flop-Werte: IBM -23,35 %, Salesforce -2,88 %, Merck & Co -2,39 %, Microsoft -2,06 %, Amgen -1,76 %

Der US Tech 100 steht bei 29.568,85 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,30 %, Lumentum Holdings +7,24 %, SanDisk Corporation +6,87 %, Astera Labs +6,64 %, Rocket Lab Corporation +6,30 %

Flop-Werte: GE Healthcare Technologies -6,66 %, Workday (A) -5,56 %, Intuitive Surgical -4,63 %, Thomson Reuters -3,89 %, Adobe -3,85 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.533,77 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,30 %, Lumentum Holdings +7,24 %, SanDisk Corporation +6,87 %, Dell Technologies Registered (C) +5,93 %, Monolithic Power Systems +5,70 %

Flop-Werte: IBM -23,35 %, HCA Healthcare -8,64 %, Biogen -8,43 %, GE Healthcare Technologies -6,66 %, Stryker -6,18 %

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