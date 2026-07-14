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    Buffett spendet Vermögen schneller - Kein Geld für Gates

    Für Sie zusammengefasst
    • Buffett will in 8 Jahren Berkshire-Aktien spenden
    • Aktien gehen an Stiftungen der Kinder und Ehefrau
    • Gates-Stiftung blieb diesmal leer wegen Epstein-Verdacht
    Buffett spendet Vermögen schneller - Kein Geld für Gates
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OMAHA (dpa-AFX) - Der legendäre US-Investor Warren Buffett will binnen acht Jahren seine restliche Beteiligung an seiner Holding Berkshire Hathaway komplett spenden. Dafür sollen die Aktien beschleunigt an wohltätige Stiftungen seiner Familie übertragen werden, wie der 95-jährige Buffett ankündigte.

    Zum ersten Mal in zwei Jahrzehnten ging die Stiftung des Microsoft -Mitgründers Bill Gates bei Buffetts jährlicher Aktienspende leer aus. Die Anteile gingen stattdessen an die Stiftungen seiner drei Kinder sowie eine, die den Namen seiner verstorbenen Ehefrau trägt. Diese Organisationen sollen auch die verbliebene Beteiligung bekommen.

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    Buffett hatte im März gesagt, er wolle mit seinem langjährigen Freund Gates erst wieder sprechen, wenn es Klarheit über die Kontakte des Microsoft-Mitgründers zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffery Epstein gebe. Gates' Name tauchte wiederholt in E-Mails von Epstein auf, die vor einigen Monaten veröffentlicht worden waren.

    Über Jahre Milliarden für Gates-Stiftung

    Buffett hatte schon vor Jahren angekündigt, seine gesamte Beteiligung an Berkshire Hathaway für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Gates-Stiftung war in den vergangenen Jahren der größte Empfänger der Spenden und erhielt von ihm Aktien im Wert von etwa 47 Milliarden Dollar.

    Buffett hatte zum Jahreswechsel im Alter von 95 Jahren die Führung der Holding abgegeben. Er hatte die kleine Textilfirma Berkshire in den 1960er Jahren gekauft und sie in eine erfolgreiche Investmentgesellschaft verwandelt. Buffetts Gespür für gute Geschäfte sorgte dafür, dass Berkshires Investitionen in verschiedene Unternehmen sich über die Jahre deutlich besser entwickelten als der Aktienmarkt im Durchschnitt. Die Investment-Philosophie dahinter: Bei aussichtsreichen Unternehmen zu guten Preisen einzusteigen./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 334,8 auf Tradegate (14. Juli 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +52,44 %/+91,30 % bedeutet.





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