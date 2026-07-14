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    93 % der Hersteller verfügen über ein MES, aber nur bei 23 % ist es vollständig integriert, so ein neuer Bericht von Rockwell Automation

    93 % der Hersteller verfügen über ein MES, aber nur bei 23 % ist es vollständig integriert, so ein neuer Bericht von Rockwell Automation
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Hersteller gehen von der MES-Implementierung zur unternehmensweiten Nutzung über, die meisten haben jedoch Schwierigkeiten mit der Skalierung

    MILWAUKEE, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute den Branchenbericht „Scaling MES Across the Enterprise" veröffentlicht. Dieser basiert auf den Beiträgen von 1.560 Entscheidungsträgern aus Fertigungs- und Industriebetrieben in 17 Ländern. Die Studie ergab, dass trotz der weit verbreiteten Einführung von Manufacturing Execution Systems (MES) die unternehmensweite Skalierung zur entscheidenden Herausforderung für Hersteller geworden ist, die Leistung, Integration und den langfristigen Mehrwert steigern wollen.

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    Die meisten Hersteller haben MES in mindestens einem Werk im Einsatz. Weitaus weniger haben es jedoch geschafft, diese Technologie standortübergreifend konsistent zu nutzen. Zurückzuführen ist dies auf Faktoren wie isolierte Systeme, unzureichend genutzte Daten und steigende Betriebsrisiken, die allesamt den Wert begrenzen, den Hersteller aus ihren bereits getätigten Investitionen ziehen können.

    Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:

    • Die Einführung von MES ist weit verbreitet, die Skalierung hinkt jedoch hinterher: 93 % der Hersteller verfügen über MES, doch nur 28 % haben es unternehmensweit eingeführt und gerade einmal 23 % vermelden eine vollständige Integration in ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management), Qualitätssicherung und Betriebstechnologie (OT).
    • Integration ist die oberste Priorität – und das größte Hindernis: für 44 % der Hersteller ist Integration die wichtigste Anforderung beim Kauf eines MES. Zugleich gilt sie als die größte Herausforderung bei der Modernisierung, wobei 33 % der Befragten MES als ihr größtes Problem bei der Datenintegration nennen.
    • KI-Ambitionen sind höher als die Betriebsbereitschaft: Hersteller erwarten, dass 42 % der Prozesse im nächsten Jahr KI-gestützt sein werden und 54 % bis 2030. Dennoch räumen 43 % ein, dass sie ihre gesammelten Daten – die Grundlage, die KI für ihre Leistung benötigt – nicht effektiv nutzen.
    • Resilienz ist jetzt ein Kaufkriterium: 46 % der Hersteller waren im vergangenen Jahr von einem Cybersicherheitsvorfall betroffen. Sicherheit und Compliance rangieren nun an zweiter Stelle der MES-Kaufkriterien und werden von 43 % der Befragten genannt.

    In der Praxis skalieren Hersteller mit der MES-Technologie von Rockwell. Dazu zählt beispielsweise Kumi North America, ein Tier-1-Automobilzulieferer, der auf Spritzguss-Innenraumkunststoffe und –Baugruppen spezialisiert ist. Als langjähriger Kunde hat das Unternehmen Plex ursprünglich im Jahr 2008 implementiert und die intelligente Fertigungssoftware seitdem in seinen Werken in den Vereinigten Staaten und Kanada eingeführt. Zuletzt wurde die Nutzung um Plex MES Automation & Orchestration (MES A&O) erweitert.

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    93 % der Hersteller verfügen über ein MES, aber nur bei 23 % ist es vollständig integriert, so ein neuer Bericht von Rockwell Automation Hersteller gehen von der MES-Implementierung zur unternehmensweiten Nutzung über, die meisten haben jedoch Schwierigkeiten mit der SkalierungMILWAUKEE, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ - Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte …
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