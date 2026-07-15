SanDisk wurde zerlegt – jetzt steht die 3.100-Dollar-Wette

Der Kursrutsch trifft einen Markt, der bei Speicheraktien zuletzt extrem nervös geworden ist. Der PHLX-Halbleiterindex gab am Montag deutlich nach, belastet unter anderem durch den Absturz von SK Hynix . SanDisk wurde von dieser Abverkaufswelle mitgerissen, obwohl mehrere Analysten an ihrer positiven Einschätzung festhalten. Evercore ISI erhöhte das Kursziel sogar von 1.400 auf 3.100 US-Dollar. Ausgehend vom Montagsschlusskurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von fast 85 Prozent. Auch Citi bestätigte ein Kursziel von 2.500 US-Dollar.

SanDisk bleibt eine der wildesten Wetten im Chipsektor. Die Aktie brach am Montag im Zuge des breiten Ausverkaufs bei Halbleiterwerten um 12,6 Prozent ein und liegt seit ihrem Rekordhoch vom 25. Juni inzwischen mehr als 28 Prozent tiefer. Innerhalb von zwei Wochen summiert sich das Minus auf rund 20 Prozent. Am Dienstag zeigte sich vorbörslich jedoch zunächst eine Gegenbewegung von fast 5 Prozent. Trotz des heftigen Rückschlags ist die Fallhöhe enorm: Seit Jahresbeginn liegt SanDisk weiterhin mehr als 600 Prozent im Plus, auf Sicht eines Jahres sogar mehrere Tausend Prozent.

Der Optimismus hängt vor allem an der Speicherknappheit im KI-Boom. Für rechenintensive KI-Anwendungen werden immer größere und schnellere Speicherkapazitäten gebraucht. SanDisk arbeitet dafür an sogenanntem High-Bandwidth-Flash, einer neuen Speichertechnologie, deren erste Muster noch in diesem Jahr erwartet werden. Die vollständige Markteinführung ist für 2027 geplant. Bullen sehen darin einen möglichen Wachstumsschub für die kommenden Geschäftsjahre. Zudem gilt der Markt für NAND-Flash-Speicher weiter als angespannt. Diese Speicher stecken etwa in SSDs und Datenservern – und genau diese Knappheit könnte SanDisk bei Preisen und Auslastung helfen.

Ein weiterer Hoffnungsträger sind neue Geschäftsmodell-Verträge. Evercore verweist auf fünf Vereinbarungen, die in den kommenden Jahren einen garantierten Mindestumsatz von rund 62 Milliarden US-Dollar bedeuten könnten. Finanzgarantien und Vorauszahlungen von mehr als 11 Milliarden US-Dollar sollen die Planbarkeit der Gewinne verbessern. Genau darin sehen bullishe Analysten einen strukturellen Wandel: SanDisk könnte weniger stark vom klassischen Speicherzyklus abhängig werden als früher.

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Doch die Risiken bleiben erheblich. Kritiker warnen, dass das NAND-Geschäft weiterhin stark zyklisch ist. Wenn ab dem kommenden Jahr neue Angebote auf den Markt kommen, könnten Preise und Margen wieder unter Druck geraten. Zudem ist die Bewertung nach der gewaltigen Rallye nicht billig, selbst nach dem jüngsten Rückschlag. SanDisk steht damit zwischen zwei extremen Kräften: einer brutalen KI-Speicherstory mit massiven Kurszielen – und der Gefahr, dass ein überhitzter Speichertrade plötzlich kippt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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