AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero steigen - Kreise: Übernahme durch Uber steht bevor
- Delivery Hero Aktien legten am Dienstag deutlich zu
- Kursgewinn seit Jahresbeginn nahe 73 Prozent im MDax
- Berichte zufolge will Uber Delivery Hero kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Berichte über fortgeschrittene Übernahmegespräche haben die Aktien des Essenlieferdienstes Delivery Hero am Dienstag kräftig angetrieben. Am Nachmittag legten sie in der Spitzengruppe im MDax der mittelgroßen Werte um 6,3 Prozent auf 39,29 Euro zu und bauten ihre Kursgewinne seit Jahresbeginn damit auf fast 73 Prozent aus.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Uber noch in dieser Woche eine Einigung zum Kauf von Delivery Hero erzielen wolle. Demnach würde das Unternehmen bei der angestrebten Übernahme deutlich über dem aktuellen Kursniveau bewertet werden. Zuvor war Uber noch mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf den Essenlieferdienst zugekommen./niw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 32.058 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -0,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 129,10 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +73,45 %/+1.177,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keine Investmentbank fährt ein eigenes Risiko-Buch, das sind hedging bestände für derivative Kundenpositionen (Swaps, Optionen)
Und weiter geht's: Jetzt sind es schon über 35%