🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Kreise

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber verhandelt die Übernahme von Delivery Hero
    • Uber signalisiert deutlich höhere Bewertung als Börse
    • Uber hält direkt 24,99 Prozent und indirekt fast 37 Prozent
    Kreise - Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Kreisen zufolge Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns . Die Amerikaner befänden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern und wollten das Unternehmen dabei spürbar höher bewerten als es zuletzt an der Börse wert war, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bevor die Nachricht bekannt wurde, notierte die im MDax notierte Aktie bei knapp 37 Euro. Der Delivery-Hero-Kurs sprang am Nachmittag um fast 6 Prozent hoch. Uber will dem Vernehmen nach noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.

    Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumente gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte. Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise auch bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten./men/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 32.058 auf Ariva Indikation (14. Juli 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -0,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 129,10 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +73,45 %/+1.177,20 % bedeutet.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kreise Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Kreisen zufolge Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns . Die Amerikaner befänden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     