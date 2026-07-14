Abgeordnete im Iran fordern Rache
- Parlament fordert Blutrache für getöteten Führer
- Parlament lehnt Verhandlungen mit USA grundsätzlich ab
- Tatsächliche Macht bei Führung und Revolutionsgarden
TEHERAN (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit des iranischen Parlaments hat "Blutrache" für den im Krieg getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei gefordert. Bei ihrer ersten Sitzung in Präsenz mehr als vier Monate nach Kriegsbeginn forderten mehr als 180 der 290 Abgeordneten Vergeltung, wie die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine Stellungnahme der Politiker berichtete.
Die Abgeordneten kritisierten auch die Verhandlungen mit den USA scharf. Die Lösung der Probleme zwischen dem Iran und den USA sei durch Verhandlungen nicht möglich, hieß es in der bei Fars veröffentlichten Mitteilung. Beim Auftakt der Sitzung am Montagabend schwenkten die Abgeordneten rote Flaggen mit Vergeltungsaufrufen, wie auf Bildern iranischer Medien zu sehen ist.
Irans Parlament hat begrenzten Einfluss. Die eigentliche Macht konzentriert sich auf die Staatsführung und die Revolutionsgarden, Irans mächtige Militärorganisation. Nach der Wahl im Jahr 2024 dominiert eine Mehrheit konservativer Hardliner das Parlament, die auch Einfluss auf die Stimmung in den radikalen Flügeln im Militär ausüben./arb/DP/men
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Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.
Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..