Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 14.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SMA Solar Technology
Tagesperformance: +8,90 %
Tagesperformance: +8,90 %
Platz 1
Performance 1M: +15,14 %
Performance 1M: +15,14 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -7,74 %
Tagesperformance: -7,74 %
Platz 2
Performance 1M: +24,99 %
Performance 1M: +24,99 %
Evotec
Tagesperformance: -6,67 %
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 3
Performance 1M: -33,94 %
Performance 1M: -33,94 %
AIXTRON
Tagesperformance: +5,28 %
Tagesperformance: +5,28 %
Platz 4
Performance 1M: -27,49 %
Performance 1M: -27,49 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -5,10 %
Tagesperformance: -5,10 %
Platz 5
Performance 1M: -0,80 %
Performance 1M: -0,80 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 6
Performance 1M: -12,95 %
Performance 1M: -12,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec zeigt sich überwiegend positive Anlegerstimmung. Q2-Daten und weiteres Wachstum werden erwartet; Auftragseingang bzw. Ergebnisse sollen liefern. Kursziele (z. B. 155 Euro) und frühere Höchststände (über 118 Euro) werden genannt; weltweite Nachfrage nach Hightech-Chipmaschinen wird betont. Konkreter 14-Tage-Kurswert fehlt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 7
Performance 1M: -7,59 %
Performance 1M: -7,59 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 8
Performance 1M: +1,46 %
Performance 1M: +1,46 %
Nordex
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 9
Performance 1M: -1,72 %
Performance 1M: -1,72 %
SAP
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 10
Performance 1M: -2,35 %
Performance 1M: -2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec zeigt sich überwiegend positive Anlegerstimmung. Q2-Daten und weiteres Wachstum werden erwartet; Auftragseingang bzw. Ergebnisse sollen liefern. Kursziele (z. B. 155 Euro) und frühere Höchststände (über 118 Euro) werden genannt; weltweite Nachfrage nach Hightech-Chipmaschinen wird betont. Konkreter 14-Tage-Kurswert fehlt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 11
Performance 1M: -0,24 %
Performance 1M: -0,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum zu SUESS MicroTec zeigt sich überwiegend positive Anlegerstimmung. Q2-Daten und weiteres Wachstum werden erwartet; Auftragseingang bzw. Ergebnisse sollen liefern. Kursziele (z. B. 155 Euro) und frühere Höchststände (über 118 Euro) werden genannt; weltweite Nachfrage nach Hightech-Chipmaschinen wird betont. Konkreter 14-Tage-Kurswert fehlt.
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