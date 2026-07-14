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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Kursdebakel bei IBM nach Zahlen - Branche weltweit belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM-Aktie fällt in Minuten um mehr als 25 Prozent
    • IT- und Softwarewerte reagieren massiv negativ
    • Kunden verschoben Käufe auf Server und Speicher
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Kursdebakel bei IBM nach Zahlen - Branche weltweit belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung, mehr Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM und zurückhaltende Aussagen des Chefs Arvind Krishna haben am Dienstag dessen Aktienkurs und auch die IT- und Software-Branche belastet. IBM brachen in den ersten Handelsminuten um mehr als 25 Prozent auf 215,67 US-Dollar ein, was dem höchsten Tagesverlust aller Zeiten für die Aktien entsprach.

    Sie rutschten damit auf das Niveau von Mitte Mai ab, von dem sie sich zuletzt kräftig bis auf ein Rekordhoch bei 332,46 Dollar Anfang Juni erholt hatten. Dabei rissen die IBM-Aktien nun sämtliche relevante charttechnische Unterstützungen. Das Kursminus seit Jahresbeginn beträgt gut 27 Prozent.

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    Hierzulande fielen SAP -Aktien daraufhin am Nachmittag um 4,4 Prozent. Für Nemetschek ging es um 1,3 Prozent nach unten. In Paris verloren Capgemini gut 3 Prozent.

    Im frühen US-Handel rutschten außerdem Accenture um mehr als 3 Prozent ab, ServiceNow verloren fast 6 Prozent und Microsoft rund 2 Prozent.

    Mit einem Umsatz von 17,2 Milliarden Dollar im zweiten Quartal hatte IBM die Konsensschätzung von 17,86 Milliarden Dollar um knapp vier Prozent verfehlt. Die Geschäfte seien schlechter gelaufen als erwartet, hieß es vom Top-Manager Arvind Krishna.

    "In den letzten Juniwochen konnten wir beobachten, dass Kunden ihre vierteljährlichen Investitionen verstärkt auf den Kauf von Servern, Speichersystemen und Arbeitsspeicher verlagerten, um sich angesichts erwarteter Preiserhöhungen noch rechtzeitig mit der knappen Infrastruktur einzudecken", hieß es. "Diese Entwicklung wirkte sich auf das Kaufverhalten der Kunden aus."

    Profiteure dieser Entwicklung könnten einige KI-Infrastrukturwerte sein. Jüngst hatten sich Aktien rund um Künstliche Intelligenz und Software-Titel meist gegenläufig entwickelt. In der Softwarebranche geht seit geraumer Zeit die Sorge vor Verdrängung durch KI-Tools um./bek/mis/niw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 89,88 auf Tradegate (14. Juli 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 167,62 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +19,94 %/+57,23 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell darum, ob SAP angesichts der KI-Euphorie überbewertet ist. UBS senkte das Kursziel, Rappold betont, dass KI‑Modelle nicht bestehende Systeme ersetzen. SAPs Strategie fokussiert auf Daten-/Prozesskontrolle und tabellarische KI‑Integration; entscheidend bleibt, wer künftig die Nutzerbeziehung steuert. Charttechnisch zeigt der Kurs eine leicht positive Tendenz, Richtung 140 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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