Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 14.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 1
Performance 1M: -3,37 %
Performance 1M: -3,37 %
SAP
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 2
Performance 1M: -2,35 %
Performance 1M: -2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum: Kaufgelegenheiten werden diskutiert (Kursziele um 119 €, 109 €, 89 €; 140+ als mögliches Niveau), gleichzeitig gibt es Skepsis gegenüber KI-bezogenen Treibern und konjunkturabhängiger Nachfrage. Eine 26-Mrd.-Rückkauf-Diskussion wird geführt. IBM-Zahlen belasten SAP; die 14-tägige Kursentwicklung wird thematisiert, konkrete Prozentwerte fehlen.
Sanofi
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 3
Performance 1M: +0,38 %
Performance 1M: +0,38 %
Inditex
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 4
Performance 1M: -5,85 %
Performance 1M: -5,85 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 5
Performance 1M: -1,03 %
Performance 1M: -1,03 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 6
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum: Kaufgelegenheiten werden diskutiert (Kursziele um 119 €, 109 €, 89 €; 140+ als mögliches Niveau), gleichzeitig gibt es Skepsis gegenüber KI-bezogenen Treibern und konjunkturabhängiger Nachfrage. Eine 26-Mrd.-Rückkauf-Diskussion wird geführt. IBM-Zahlen belasten SAP; die 14-tägige Kursentwicklung wird thematisiert, konkrete Prozentwerte fehlen.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 7
Performance 1M: +3,34 %
Performance 1M: +3,34 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 8
Performance 1M: -6,47 %
Performance 1M: -6,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
Gemischtes Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum: Kaufgelegenheiten werden diskutiert (Kursziele um 119 €, 109 €, 89 €; 140+ als mögliches Niveau), gleichzeitig gibt es Skepsis gegenüber KI-bezogenen Treibern und konjunkturabhängiger Nachfrage. Eine 26-Mrd.-Rückkauf-Diskussion wird geführt. IBM-Zahlen belasten SAP; die 14-tägige Kursentwicklung wird thematisiert, konkrete Prozentwerte fehlen.
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