Nerven angeschlagen? Diese drei Dividendenkönige lassen den S&P 500 hinter sich

Als Dividendenkönige gelten Aktiengesellschaften, die ihre Ausschüttung seit mindestens 50 Jahren in Folge erhöht haben. Dafür braucht es ein belastbares Geschäftsmodell, stabile Cashflows und ein Management, das seine Dividendenpolitik auch durch Rezessionen, Finanzkrisen und Inflationsphasen durchhalten kann. Eine solche Historie garantiert keine Kursgewinne. Sie zeigt aber, dass ein Unternehmen schon viele Belastungsproben bestanden hat.

KI-Aktien versprechen hohe Gewinne. Sie verlangen Anlegern derzeit aber starke Nerven ab. Auf heftige Kursanstiege folgen immer wieder schmerzhafte Rücksetzer. Wer sich nach mehr Ruhe im Depot sehnt, findet sie möglicherweise bei Unternehmen, die seit Jahrzehnten Verlässlichkeit beweisen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Drei dieser Dauerzahler stechen 2026 besonders hervor. Stanley Black & Decker, Target und Altria haben seit Jahresanfang rund 20, 42 und mehr als 28 Prozent zugelegt. Der S&P 500 kommt im gleichen Zeitraum auf ein Kursplus von 9,79 Prozent.

Stanley Black & Decker: Die Turnaround-Wette unter den Königen

Stanley Black & Decker gehört mit Marken wie Stanley, DeWalt, Craftsman und Black+Decker zu den weltweit bekanntesten Werkzeugherstellern. Das Unternehmen verkauft Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Gartengeräte und industrielle Befestigungstechnik.

Nach einer schwierigen Phase mit schwacher Nachfrage, hohen Lagerbeständen und steigenden Kosten setzt der Konzern auf einen operativen Neustart. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um drei Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Organisch stagnierte das Geschäft zwar, doch die Bruttomarge verbesserte sich leicht. Für das Gesamtjahr erwartet das Management einen deutlichen Anstieg des bereinigten Gewinns.

Zusätzlich hat Stanley Black & Decker seine Luftfahrtzuliefersparte für rund 1,8 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Nettoerlöse von rund 1,57 Milliarden US-Dollar sollen zum Schuldenabbau genutzt werden. Genau diese Aussicht auf eine schlankere Bilanz und steigende Gewinne treibt die Aktie.

2026 liegt der Kurs rund 20 Prozent im Plus. Über 20 Jahre ergibt sich nach den vorgegebenen Kursdaten ein Anstieg von etwa 121 Prozent. Dazu kommt eine Dividende von derzeit 0,83 US-Dollar je Quartal. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer annualisierten Rendite von rund 3,8 Prozent. Stanley Black & Decker hat seine Ausschüttung seit 58 Jahren jedes Jahr erhöht.

Wer am 14. Juli 2006 genau 100 Aktien gekauft und alle Ausschüttungen ohne Wiederanlage kassiert hätte, hätte bis heute brutto rund 4.566 US-Dollar Dividende erhalten. Die Rechnung berücksichtigt die nach dem Kauf angefallenen Ausschüttungen bis einschließlich Juni 2026.

Target: Der Einzelhandelsriese meldet sich zurück

Target betreibt rund 2.000 großflächige Einzelhandelsmärkte in den USA und verbindet diese mit einem stark ausgebauten Onlinegeschäft. Das Sortiment reicht von Lebensmitteln und Haushaltswaren über Mode und Kosmetik bis zu Elektronik.

Die Aktie wurde über Jahre von schwachem Konsum, Margendruck und Zweifeln an der Strategie belastet. 2026 dreht sich die Stimmung. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 6,7 Prozent. Die vergleichbaren Verkäufe legten um 5,6 Prozent zu, die Kundenfrequenz stieg um 4,4 Prozent. Das Digitalgeschäft wuchs um 8,9 Prozent. Besonders stark entwickelte sich die Lieferung am selben Tag.

Target investiert gleichzeitig kräftig in modernere Filialen, attraktivere Eigenmarken und ein besseres Einkaufserlebnis. Allein 2026 plant das Unternehmen zusätzliche operative Investitionen von einer Milliarde US-Dollar. Die Börse setzt darauf, dass diese Ausgaben die jahrelange Wachstumsschwäche beenden.

Die Aktie hat 2026 rund 42 Prozent gewonnen und damit den S&P 500 deutlich abgehängt. Über 20 Jahre liegt das Kursplus nach den vorgegebenen Daten bei rund 210 Prozent.

Auch die Dividendenhistorie kann sich sehen lassen. Target steht 2026 vor dem 55. Jahr mit einer höheren Jahresdividende. Die Quartalsausschüttung steigt im September von 1,14 auf 1,16 US-Dollar. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt sich damit eine erwartete Zahlung von 4,60 US-Dollar je Aktie und eine Rendite von rund 3,4 Prozent.

Aus 100 Aktien, die Mitte Juli 2006 gekauft wurden, wären ohne Wiederanlage bis heute rund 4.620 US-Dollar Bruttodividende zusammengekommen. Allein die jährliche Ausschüttung stieg in diesem Zeitraum von 0,44 auf voraussichtlich 4,60 US-Dollar je Aktie.

Altria: Hohe Dividende trifft auf starke Preissetzungsmacht

Altria ist der defensive Hochdividendenwert der Auswahl. Zum Konzern gehören unter anderem der US-Zigarettenhersteller Philip Morris USA mit der Marke Marlboro, der Hersteller von Copenhagen und Skoal sowie die Nikotinbeutelmarke on! und der E-Zigarettenanbieter NJOY.

Das klassische Zigarettengeschäft schrumpft mengenmäßig. Altria gleicht dies bislang mit regelmäßigen Preiserhöhungen, Kostendisziplin und Aktienrückkäufen aus. Im ersten Quartal 2026 stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 7,3 Prozent. Das Management bestätigte seine Jahresprognose von 5,56 bis 5,72 US-Dollar je Aktie.

Die Aktie liegt 2026 mehr als 28 Prozent im Plus. Über 20 Jahre ergibt sich nach der verwendeten, um die Konzernabspaltungen bereinigten Darstellung ein Zuwachs von rund 347 Prozent.

Altria zahlt aktuell 1,06 US-Dollar je Quartal. Das entspricht einer annualisierten Dividende von 4,24 US-Dollar und beim derzeitigen Kurs einer Rendite von knapp sechs Prozent. 2025 erhöhte das Unternehmen die Dividende zum 60. Mal innerhalb von 56 Jahren.

Bei 100 Aktien wären seit Mitte Juli 2006 allein durch die Ausschüttungen der heutigen Altria-Aktie rund 5.441 US-Dollar brutto auf dem Konto gelandet. Die Rechnung enthält keine Dividenden der abgespaltenen Unternehmen Philip Morris International und Kraft Foods. Anleger, die Altria damals gehalten hätten, hätten zusätzlich Aktien dieser Gesellschaften erhalten. Die tatsächliche Gesamtausschüttung des ursprünglichen Investments wäre damit noch deutlich höher ausgefallen.

Mein Tipp: Drei Aktien für ruhigere Nächte

Stanley Black & Decker, Target und Altria sind keine risikolosen Sparbücher. Stanley befindet sich noch im Turnaround. Target bleibt vom Konsum der US-Haushalte abhängig. Altria kämpft langfristig mit sinkenden Zigarettenverkäufen und strenger Regulierung.

Trotzdem liefern alle drei Unternehmen genau das, was vielen Anlegern derzeit fehlt: nachvollziehbare Geschäftsmodelle, jahrzehntelange Ausschüttungsdisziplin und eine deutlich geringere Abhängigkeit vom nächsten KI-Chip oder vom nächsten Milliardenauftrag für ein Rechenzentrum.

Die Aktien steigen möglicherweise nicht so explosiv wie die heißesten KI-Werte. 2026 zeigen sie jedoch, dass ruhigeres Investieren nicht zwangsläufig weniger Rendite bedeuten muss. Zusammen mit den regelmäßigen Dividenden können diese drei Könige Anlegern nicht nur eine starke Performance, sondern auch ein stetig wachsendes passives Einkommen bieten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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