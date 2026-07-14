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    Besonders beachtet!

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    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie weiter aufwärts - +9,59 % - 14.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bisher um +9,59 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie weiter aufwärts - +9,59 % - 14.07.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 14.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,59 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,53 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 180,64, mit einem Plus von +9,59 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +92,22 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +3,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +63,56 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,78 %
    1 Monat +11,91 %
    3 Monate +92,22 %
    1 Jahr +61,79 %
    Stand: 14.07.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 255 Mio. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,71 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 14.07. - US Tech 100 stark +0,96 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +9,37 %
    +3,92 %
    +19,75 %
    +109,75 %
    +78,82 %
    +438,84 %
    +227,95 %
    +1.245,66 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R
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    Markt Bote
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