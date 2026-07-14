HELIOS SOLAR AG: Aktienplatzierung erfolgreich – Wachstum in Asien, Europa
Trotz herausfordernder Märkte treibt HELIOS den geplanten Börsengang voran und setzt mit seiner integrierten Photovoltaik-Strategie auf langfristiges Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Abschluss der Aktienplatzierung: 117.479 von 7.600.000 angebotenen Aktien zum Preis von €4,00 je Aktie platziert; Bruttoemissionserlös €469.916,00.
- Geplanter Börsengang im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse; voraussichtliche Handelsaufnahme am 28. Juli 2026; Lieferung der platzierten Aktien gegen Zahlung am 14. Juli 2026.
- Platzierungsergebnis liegt unter den Erwartungen, wird aber vor dem schwierigen Marktumfeld bewertet; HELIOS bleibt vom Börsengang überzeugt, um Wachstum zu beschleunigen.
- Ong Thuan Ming bleibt Mehrheitsaktionär und hat sich einem 36-monatigen Lock-up verpflichtet, was sein langfristiges Engagement signalisiert.
- Geschäftsmodell: integrierte Photovoltaik-Projektentwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit Fokus auf die Wachstumsregionen Asien und Europa; Kombination aus Projektverkauf und selektivem Bestandsaufbau.
- Transaktionsstruktur und Investorenkontakt: Emperor Global Investment Solutions als Global IPO Coordinator; SMC Bank als Lead Manager/Sole Bookrunner/Admission Agent; Möglichkeit weiterer Privatplatzierungen und fortgesetzter Dialog mit institutionellen Investoren.
Der Kurs von HELIOS SOLAR AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,1500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte