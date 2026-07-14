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    AKTIE IM FOKUS

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    Siemens Energy an Dax-Spitze - Umbenennung und KI-Hype

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy Aktien klettern an die Dax-Spitze
    • Namenswechsel zu Omterra senkt Lizenzgebühren früher
    • KI-Aktien profitieren vom IBM-Hinweis auf Chips
    AKTIE IM FOKUS - Siemens Energy an Dax-Spitze - Umbenennung und KI-Hype
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Dienstag an die Spitze im Dax gestiegen. Am Nachmittag bauten sie ihre Kursgewinne zeitweise bis auf 3,8 Prozent aus. Der Konzern will sich künftig in Omterra umbenennen. Damit fallen Lizenzgebühren für die Nutzung des Namens Siemens früher als gedacht weg. JPMorgan-Analyst Phil Buller rechnet daher auch mit einem Anstieg der Marge zu einem früheren Zeitpunkt als erwartet.

    Obendrauf präsentierten sich Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), zu denen auch Siemens Energy gehört, abermals stark. Dies hing unter anderem mit Aussagen des IT-Unternehmens IBM zusammen, wonach sich das Ausgabeverhalten der Kunden verändere. Das Geld fließe zunehmend in Server, Speicher und Chips statt in Software und Service./niw/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -26,11 % und einem Kurs von 188,5 auf Tradegate (14. Juli 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 123,33 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -15,54 %/+52,68 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursreaktion auf Analystenmeldungen (Barclays-Abstufung bei gleichzeitig erhöhtem Kursziel) und die Frage, ob negatives KI-Sentiment aus Asien den Rückgang treibt. Technisch wird eine mögliche SKS-Formation und eine Unterstützung bei rund 143 € diskutiert; der Chart signalisiert keine schnelle Erholung. Viele erwarten die Zahlen am 5. August und hoffen auf einen Schub Richtung 200 €, andere kritisieren Analysten für volatile Kursauslöser.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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