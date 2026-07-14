Siemens Energy an Dax-Spitze - Umbenennung und KI-Hype

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -26,11 % und einem Kurs von 188,5 auf Tradegate (14. Juli 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 123,33 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -15,54 %/+52,68 % bedeutet.