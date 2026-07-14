Netanjahu
Reagieren auf Angriff des Irans mit großer Härte
Für Sie zusammengefasst
- Netanjahu droht Iran mit sehr harter Vergeltung
- Israel auf jedes Szenario umfassend vorbereitet
- Teheran soll nicht mit Ruhe nach Angriff rechnen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu droht dem Iran im Falle eines Angriffs mit großer Härte. Israel sei auf jedes Szenario vorbereitet, sagte Netanjahu laut Regierungspresseamt.
Die Führung in Teheran solle nicht damit rechnen, dass es nach einem Angriff ruhig bleibe. "Die Zeiten, in denen uns jemand Schaden zufügt und wir nicht doppelt zurückschlagen, sind vorbei", sagte Netanjahu. Der Iran müsse mit einer viel stärkeren Reaktion rechnen./da/DP/men
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