Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 14.07.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.085,10USD pro Feinunze und notiert damit +2,08 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,19USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,63 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,92USD und verzeichnet ein Plus von +0,83 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 78,66USD und verzeichnet ein Plus von +0,86 %.